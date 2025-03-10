Global Ports Holding, Birleşik Krallık’ta Greenock Kruvaziyer Limanı’nı Portföyüne Ekledi

Liverpool Kruvaziyer Limanı’ndan sonra İskoçya’daki Greenock Kruvaziyer Limanı’nı da portföyüne ekleyen Global Ports Holding, işlettiği liman sayısını 33’e çıkardı.

Kanada’dan Singapur’a kadar çok geniş bir coğrafyada operasyonlarını yürüttüklerini belirten Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Greenock Kruvaziyer Limanı İskoçya’daki ilk operasyonumuz olarak bizim için önemli bir kilometre taşı niteliğinde. Ayrıca portföyümüzde bulunan Liverpool Kruvaziyer Limanı, Almanya’daki Bremerhaven Kruvaziyer Limanı ve Danimarka’daki Kalundborg Kruvaziyer Limanı ile Kuzey Avrupa destinasyonlarında önemli bir ağa sahip olduk” dedi.

Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu ve portföyündeki 21 ülkeden 33 kruvaziyer limanıyla dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH), sektördeki konumunu güçlendiriyor. Birleşik Krallık’ta daha önce Liverpool Kruvaziyer Limanı’nı portföyüne ekleyen şirket, şimdi de İskoçya’daki Greenock Kruvaziyer Limanı’nda hizmet verecek. Peel Ports Group bünyesindeki Clydeport Operations Limited ile 50 yıllık bir anlaşma imzalayarak Greenock Kruvaziyer Limanı’nın işletmesini devraldığını duyuran Global Ports Holding, böylece Kuzey Avrupa’daki büyüme stratejisini pekiştirdi. Greenock Kruvaziyer Limanı ile birlikte şirket, Birleşik Krallık, İrlanda ve İskandinav ülkelerini birbirine bağlayan önemli kruvaziyer rotalarındaki stratejik konumunu da güçlendirdi.

Yeni iş fırsatları yaratmaya odaklanacak

Glasgow’un 40 kilometre batısında, Clyde Nehri kıyısında stratejik bir konuma sahip olan Greenock Kruvaziyer Limanı, İskoçya’nın kültürel ve doğal güzelliklerine kolay erişim imkânı sunuyor. Ayrıca, Glasgow ve Edinburgh’a kara ve demiryolu bağlantılarıyla ulaşım sağlayabilen liman, ziyaretçilerin İskoçya’nın kültürel mirasını keşfetmesine olanak sağlıyor. Lomond Gölü ve The Trossachs Ulusal Parkı başta olmak üzere tarihi yapıları ve doğal güzelliklere komşu konumuyla dikkat çeken Greenock Kruvaziyer Limanı, ziyaretçilere İskoçya’nın en özel destinasyonlarında unutulmaz deneyimler yaşama fırsatı sunuyor.

Greenock Kruvaziyer Limanı, 2024 yılında 80’den fazla kruvaziyer gemisini ağırlayarak önemli bir büyüme kaydetti ve bu sayının 2025 ve 2026’da daha da artması bekleniyor. Birleşik Krallık’ın önde gelen kruvaziyer merkezlerinden biri olan liman, dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerini ağırlayabilmenin yanı sıra ana liman (homeport) ve transit operasyonlar için üst düzey tesislere sahip. Bu büyüme ivmesinden güç alacak olan Global Ports Holding, kruvaziyer operasyonlarını geliştirmeye, daha fazla yolcu çekmeye ve bölge ekonomisine katkı sağlayarak yeni iş fırsatları yaratmaya odaklanacak.

‘Önemli bir kilometre taşı’

Kanada’dan Singapur’a kadar çok geniş bir coğrafyada operasyonlarını yürüttüklerini belirten Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Greenock Kruvaziyer Limanı’nın portföyümüze katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Liman, İskoçya’daki ilk operasyonumuz olarak bizim için önemli bir kilometre taşı niteliğinde. Bu anlaşma, Birleşik Krallık’taki büyümemizi pekiştirirken, bölgedeki kruvaziyer turizmini geliştirme konusundaki kararlılığımızı da ortaya koyuyor. İskoçya, dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri. Biz de yerel paydaşlarla yakın iş birliği içinde çalışarak Greenock’un kruvaziyer tesislerini geliştirmeyi, sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi ve bu olağanüstü ülkeye gelen yolculara eşsiz deneyimler sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Ayrıca portföyümüzde bulunan Liverpool Kruvaziyer Limanı, Almanya’daki Bremerhaven Kruvaziyer Limanı ve Danimarka’daki Kalundborg Kruvaziyer Limanı ile Kuzey Avrupa destinasyonlarında önemli bir ağa sahip olduk” dedi.

Vira Haber