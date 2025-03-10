Oğuzhan Pehlivanlı, ARES Tersanesi’nde Bayrağı Devraldı

Deniz Harp Okulu mezunu ve uzun yıllar Türk Deniz Kuvvetleri'nde muharip subay olarak görev yapan Oğuzhan Pehlivanlı, savunma sanayisi ve tersanecilik alanındaki birikimini ARES Tersanesi'ne taşıdı. Pehlivanlı, Deniz Kuvvetleri'nde edindiği operasyonel tecrübe, planlama yeteneği ve liderlik vasıflarıyla tanınırken, 2018 yılında Antalya merkezli ARES Tersanesi'nde Üretim Müdürü olarak göreve başladı ve önemli projelere imza attı.

Yüksek kaliteli askeri ve sivil gemi üretimiyle uluslararası alanda dikkat çeken ARES Tersanesi, özellikle sahil güvenlik botları, açık deniz devriye gemileri ve özel amaçlı deniz araçları konusundaki başarılarıyla biliniyor. Pehlivanlı, Üretim Müdürü olarak görev yaptığı dönemde geliştirdiği yenilikçi üretim yöntemleri ve verimlilik odaklı yönetim anlayışı sayesinde kısa sürede Genel Müdür Yardımcılığı görevine terfi etti. Bu süreçte ARES Tersanesi’nin Ar-Ge projelerinde de aktif rol alarak, tersanenin teknolojik altyapısını güçlendiren ve uluslararası pazarda rekabet avantajı sağlayan adımlar attı.

Pehlivanlı’nın Deniz Kuvvetleri’nde kazandığı disiplinli çalışma prensibi ve vizyonu, ARES Tersanesi’nin yeni nesil gemi tasarımına yönelik çalışmalarına da yön verdi. Özellikle yüksek süratli saldırı botları ve sahil güvenlik gemilerinde hayata geçirilen yerli ve özgün teknolojiler, hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda büyük beğeni topladı.

Gösterdiği başarılı performansla yönetim kadrosundaki yerini sağlamlaştıran Oğuzhan Pehlivanlı, ARES Tersanesi’nin kurumsal büyüme hedefleri doğrultusunda Genel Müdür olarak atandı. Yeni dönemde, şirketin savunma sanayisindeki öncü konumunu güçlendirmek için ihracat pazarlarını genişletmek, uluslararası fuarlarda daha fazla yer almak ve Ar-Ge çalışmalarını derinleştirmek öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Pehlivanlı, personelin eğitimine ve kurumsal yapının geliştirilmesine yönelik projelerle ARES Tersanesi'nde sürdürülebilir büyümeyi sağlamayı amaçlıyor. Onun liderliğinde ARES Tersanesi’nin, savunma sanayisinde hem ulusal hem de uluslararası arenada rekabet gücünü artırarak yeni projelere imza atması bekleniyor.

Vira Haber