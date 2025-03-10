Trump’tan Gemi İnşa Sektörüne Destek: Beyaz Saray’da Yeni Ofis ve Vergi Teşvikleri

Trump, Washington DC’de Kongre’ye yaptığı 100 dakikalık konuşmada bu yeni gemi inşa planlarını açıkladı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Trump yönetimi önümüzdeki günlerde ABD Ticaret Temsilcisi’nin (USTR) Çin’in gemi inşasındaki hakimiyetine karşı açıkladığı önlemleri uygulamaya koyacak. Wall Street Journal’ın haberine göre, bu kapsamda çıkarılacak bir yönetmelik, ABD’ye giren Çin yapımı gemilerden ve liman vinçlerinden alınan ücretlerin artırılması da dahil olmak üzere 18 önlem içeriyor.

ABD Ticaret Temsilciliği’nin önerileri arasında, Çin yapımı gemiler için liman başına 1,5 milyon dolara kadar, bu gemilerin operatörleri içinse liman başına 1 milyon dolara kadar potansiyel ücretler ve zorunlu ABD bayraklı nakliye şartları yer alıyor.

Dünyanın en büyük gemi şirketlerinden Mediterranean Shipping Co’nun (MSC) CEO’su Soren Toft, Long Beach’te düzenlenen TPM konteyner konferansında USTR raporu hakkındaki görüşlerini paylaştı. Toft, “Bu düzenlemeler yürürlüğe girerse, ya ağımızı gözden geçirip kapsamımızı daraltmak zorunda kalacağız ya da bu maliyetleri üstleneceğiz ve sonuçta bu maliyet tüketiciye yansıyacak” dedi.

Xclusiv Shipbrokers’ın yakın tarihli raporuna göre, USTR’nin bu teklifi özellikle tanker ve konteyner gemisi segmentlerinde küresel nakliye pazarında ciddi kesintilere neden olabilir. Raporda, “Bu durum, enflasyonu tetikleyebilir ve ABD işletmeleri için lojistik maliyetleri artırabilir. Ayrıca birçok gemi sahibi ek maliyetlerden kaçınmak için ABD limanlarını tamamen devre dışı bırakabilir, bu da arz ve talep dengesizliğine yol açarak küresel nakliye kapasitesini zorlayabilir” ifadelerine yer verildi.

Şu anda ABD’nin küresel gemi inşa pazarındaki payı %1’in altında kalırken, Çin’in payı %50’nin üzerinde ve bu oran son yüzyılda 10 kat arttı. Trump, Kongre’ye yaptığı konuşmada, bu durumu değiştirme niyetini yineleyerek, ABD’nin gemi inşa sektöründe daha rekabetçi bir konuma gelmesi için atılacak adımları vurguladı.

Öte yandan, Washington’dan gelen bir başka haberde, senatörlerden oluşan iki partili bir grup, Çin’in dünya çapındaki stratejik limanlar üzerindeki artan kontrolünü izlemeyi ve bu duruma karşı koymayı amaçlayan bir yasa tasarısı sundu. Stratejik Limanlar Raporlama Yasası, ABD’nin askeri, diplomatik, ekonomik ve kaynak çıkarları açısından kritik öneme sahip limanların kapsamlı bir küresel haritasının çıkarılmasını öngörüyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra, Hong Kong merkezli liman işletmecisi CK Hutchison, küresel liman ağındaki %80 hissesini 22,8 milyar dolara BlackRock ve MSC’ye sattı. Bu satış, yeni Trump yönetiminin Çin’in küresel liman hakimiyetine karşı artan baskısının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Vira Haber