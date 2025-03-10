Sedef Tersanesi Yat Üretimine Başladı
Sedef Tersanesi, yat üretimine yönelik ilk adımını attı.
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İlk projeleri, 44 metre uzunluğunda, çift direkli ve alüminyum gövdeli modern bir yelkenli yat oldu. Turkon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kalkavan, bu projeyle yeni bir alana giriş yaptıklarını belirtirken, Yat Bölüm Koordinatörü Kaşif Kalkavan, bu projenin hem tersane hem de kendi hayalleri için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.
Tersanede inşa edilen 44 metre uzunluğunda, çift direkli ve alüminyum gövdeli özel yat projesinin “NB222 Tumba Operasyonu” başarıyla gerçekleştirildi. Bu projede emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür eden Sedef Tersanesi, denizcilik sektöründeki uzmanlığını yat üretimiyle bir adım öteye taşıyor.
Vira Haber
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Etiketler : Sedef Tersanesi, Yat Üretimi, Nevzat Kalkavan, Kaşif Kalkavan
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