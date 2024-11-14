Global Ports Holding Doğal Afetlere Karşı Yaraları Sarmaya Destek Oluyor

Türkiye’de 11 ili etkileyen depremler sonrası tüm limanlarında ‘One World, One Community’ projesini başlatarak depremzedelerin hayatına dokunan Global Ports Holding, şimdi de sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Valenciya’ya destek veriyor. Şirket, faaliyet gösterdikleri bölgedeki yerel halkı destekleme taahhütleri doğrultusunda, portföylerinde yer alan İspanyol limanları öncülüğünde, kurtarma ve yeniden yapılandırma çalışmalarına destek olmak amacıyla 250 bin Euro bağış yapacak.

İspanya’nın Valenciya bölgesi geçtiğimiz haftalarda yaşanan şiddetli yağışların etkisiyle son yüz yılın en büyük felaketi ile karşı karşıya kaldı. Faaliyet gösterdikleri bölgedeki yerel halkı destekleme taahhütleri doğrultusunda özellikle doğal afetlere karşı afetzedelerin yanında olmaya devam eden Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding, portföylerindeki İspanyol limanları öncülüğünde, kurtarma ve yeniden yapılandırma çalışmalarına destek olmak amacıyla Valenciya’nın Genel Valiliği’ne 250 bin Euro bağış yapacak

Global Ports Holding geçtiğimiz yıl ülkemizde meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler sonrasında dünyadaki tüm limanlarında ‘One World, One Community’ projesini hayata geçirmiş ve kruvaziyer yolcularının deprem bölgesine destek yapmasına aracı olmuştu. Şirket yapılan her 1 dolarlık bağışa karşılık kendisi de 1 dolarlık bağış gerçekleştirerek depremzedelerin yaralarının sarılmasına destek olmuştu.

Vira Haber