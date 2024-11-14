Tamer Kıran, İTÜ Kavitasyon Tüneli ve Ata Nutku Laboratuvarlarının Tanıtım Toplantısı’na Katıldı

Toplantıya, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Üyeleri, denizcilik sektöründen temsilciler ve akademisyenler yoğun ilgi gösterdi. Tanıtım sunumlarının ardından katılımcılar, İTÜ’nün ileri araştırma ve test imkanları sunan kavitasyon tüneli ve Ata Nutku Laboratuvarlarını gezerek yerinde incelemelerde bulundu.

Aynı günün sabahında Tamer Kıran, Altunizade’deki çalışma ofisinde Karadeniz Ereğli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Ünlüer ve şube üyeleri ile bir araya gelerek bölgesel konuları değerlendirdi.

Vira Haber