Tamer Kıran, İTÜ Kavitasyon Tüneli ve Ata Nutku Laboratuvarlarının Tanıtım Toplantısı’na Katıldı
Tamer Kıran, 13 Kasım 2024'te İTÜ'de düzenlenen Kavitasyon Tüneli ve Ata Nutku Laboratuvarları Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Etkinlik, İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata ve Dekan Prof. Dr. Ömer Kemal Kınacı ev sahipliğinde gerçekleşti.
A+A-
Toplantıya, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Üyeleri, denizcilik sektöründen temsilciler ve akademisyenler yoğun ilgi gösterdi. Tanıtım sunumlarının ardından katılımcılar, İTÜ’nün ileri araştırma ve test imkanları sunan kavitasyon tüneli ve Ata Nutku Laboratuvarlarını gezerek yerinde incelemelerde bulundu.
Aynı günün sabahında Tamer Kıran, Altunizade’deki çalışma ofisinde Karadeniz Ereğli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Ünlüer ve şube üyeleri ile bir araya gelerek bölgesel konuları değerlendirdi.
Vira Haber
Bu haber toplam 54 defa okunmuştur
Etiketler : Tamer Kıran, İTÜ, Ata Nutku
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.