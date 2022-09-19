Global Ports Holding'in Kruvaziyer Turizminde Sürdürülebilirliğe Katkısı

GYH açıklamasına göre, kruvaziyer sektörü sürdürülebilir dünya hedefleri için verdiği katkıyı artırmanın yollarını arıyor. Sektör, bu arayışını Global Ports Holding’in portföyünde bulunan Malaga Kruvaziyer Limanı’nın ev sahipliğinde, Malaga Ticaret Fuarları ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Seatrade Cruise Med'de sürdürdü.

"Değişimi Birlikte Yönetmek" teması altında, özellikle sürdürülebilir uygulamalara odaklanan etkinlikte, 4 seminerde konuşmacı olan Global Ports Holding yöneticileri hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.

Öte yandan, etkinliğin açılış kokteyli ve Seatrade Cruise Award ödüllerinin sahiplerini bulduğu resepsiyonun sponsoru Global Ports Holding olurken, etkinliğin VIP akşam yemeği de Malaga Kruvaziyer Limanı'nda gerçekleşti. Etkinlikte Global Ports Holding'in portföyüne yeni eklenen Las Palmas Kruvaziyer Limanı da tanıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, kruvaziyer turizminin geleceğine olan güvenle bu iş kolunu en önemli stratejik büyüme alanı olarak belirlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sektör olarak sürdürülebilir dünya hedefine ulaşmak için ciddi bir hedef belirledik. Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olarak da bu hedef doğrultusunda öncü bir rol oynuyoruz. Portföyümüzdeki limanları sürdürülebilir dünya hedeflerimiz ile uyumlu bir şekilde yönetiyor ve geliştiriyoruz. Global Ports Holding olarak bu doğrultuda tüm limanlarımızda atıkların geri dönüşümü, su tüketimi, yenilenebilir enerji kullanımı gibi alanlarda yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Tüm limanlarımızda sürdürülebilirlik doğrultusunda projeler gerçekleştiriyoruz."

Kutman, etkinlik kapsamında düzenlenen özel oturumda şirket ve gelecek vizyonları hakkında bilgiler paylaştı.

Taranto Kruvaziyer Limanı "Yılın Destinasyonu" seçildi

Açıklamada etkinlik kapsamında gerçekleşen "55’e Hazır Mısınız" başlıklı seminerdeki konuşmasına yer verilen Global Ports Holding COO’su Stephen Xuereb ise sektörün 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını en az yüzde 55 azaltılması konusundaki iddialı hedefin gerçekleştirilmesi için bir perspektif çizdi.

Global Ports Holding’in sürdürülebilirlik adına hayata geçirdiği projeler ile ilgili bilgi veren Xuereb, kendi kendine yeten terminallerin geliştirilmesi, düşük karbon ayak izi projeleri, güneş enerji kullanımı, okyanus ve gelgitlerden elde edilen güç, liman ve destinasyonlarda elektrikli araçların kullanımı, destinasyon sürdürülebilirliği, kıyı güç bağlantısı gibi projelerini paylaştı.

"Dünya Çapında Kazananlar: Med'in Dışına Bakmak" başlıklı oturumda konuşan Antigua Kruvaziyer Limanı Genel Müdürü Dona Regis Prosper ise Global Ports Holding yatırımlarının, destinasyonlarına yapmış olduğu katkılar sayesinde World Cruise Awards’ta Karayipler'deki En İyi Kruvaziyer Terminali ödülüne aday olduklarını belirtti.

"Sağlık ve Güvenlik: Değişim ve İş Birliği" başlıklı panele katılan Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Direktörü Aziz Güngör de Global Ports Holding’in sağlık ve güvenlik protokolleri hakkında bilgi verdi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen Seatrade Cruise Award’da Global Ports Holding portföyünde yer alan Taranto Kruvaziyer Limanı ve Taranto şehri, liman otoritesi ile yapılan ortaklaşa başvuru sonucu "Yılın Destinasyonu" seçildi.

Global Ports Holding portföyündeki Nassau Kruvaziyer Limanı da "Yılın Sürdürülebilirlik Girişimi" kategorisinde finale kaldı.

