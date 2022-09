MSC Cruises, Türkiye İçin 55 Milyon Euro'luk Turizm Gelirini Müjdeledi

İstanbul, Türkiye, 16 Eylül 2022 – Avrupa’nın en büyük kruvaziyer şirketi olan MSC Cruises’a ait MSC Fantasia gemisi bugün dünyanın değişik ülkelerinden getirdiği turistleriyle Galataport İstanbul limanına geldi. 2022 Yaz sezonu boyunca Kuşadası’ndan her hafta hareketli gemi turlarını başlatan dev kruvaziyer şirketi, en büyük gemilerinden biri olan üç futbol sahası boyutundaki MSC Fantasia ile gövde gösterisi yaptı. 2023 yılında da Mayıs ayından itibaren her hafta Türkiye limanlarından hareketli gemi seyahatlerinin başlayacağını müjdeledi. Harcama ortalaması yüksek, üst segment turistleri ülkemize getirecek olan dev kruvaziyer şirketi, 250 seyahat acentesi, tur operatörleri ve değerli basın mensuplarının katılımı ile Galataport İstanbul limanına yanaşan MSC Fantasia gemisinde özel bir kutlama etkinliği düzenledi.

Bu ilk yanaşma ile pandeminin etkilerinin azalmasının ardından MSC Cruises, eskisi gibi istikrarlı bir şekilde Türkiye limanlarına daha yoğun gelineceğinin müjdesini de verdi. Global kruvaziyer pazarında önemli bir konuma sahip olan şirket, MSC Lirica gemisi ile 2022 Nisan - Ekim ayları arasında Kuşadası’ndan başlayan ve her hafta gerçekleşen rotasında İsrail’de Haifa; Güney Kıbrıs’ta Limassol; Yunanistan’da Rodos, Santorini ve Pire/Atina’dan sonra tekrar Kuşadası’na dönen uğraklarıyla 29 sefer yapmış ve yedi gecelik keyifli programlara imza atmıştı.

MSC Cruises Yönetici Direktörü Angelo Capurro, pandemi nedeniyle geçen uzun bir aradan sonra Türkiye turizmi için geleceğe yönelik güzel haberler paylaştığı buluşmada, konukları karşılayarak “MSC Fantasia, misafirlerimize unutulmaz bir gemi tatili vadeden, en büyük sınıf gemilerimizden biri. İtalyan zerafetini, gemilerimizin sunduğu uluslararası ambiyansla birleştirip Türk misafirlerimize yönelik, kendilerini yurt dışında evinde gibi hissedecekleri hizmetlerle birleştirdik.”

“Misafirlerimiz en kaliteli restoranlarda dünya mutfağından lezzetler, birinci sınıf bir eğlence, alternatifli canlı müzik yayını yapan barlar ve farklı konseptte salonlar, butikler, SPA ve fitness merkezlerinin yanı sıra küçük çocuklardan gençlere kadar hitap eden bir su parkı ve çocuk-gençlik kulüplerinin tadını çıkarabilirler. Ebeveynlerin de çocukları ile keyifle tatil deneyimi yaşayabileceği gemilerimizde 7’den 77’ye herkesin mutlu olacağı bir ortam yaratıyoruz. Seyahat ve keşif tutkusu olan Türkiyeli seyahatseverleri gemilerimizdeki bu eşsiz deneyimi yaşamaya davet ediyoruz.” dedi.

Türkiye’ye yıllardır turistik anlamda en çok yatırımı yapan marka olduklarını aktaran Capurro, “Pandemi öncesinde her hafta İstanbul ve Türk limanları hareketli alternatifli gemi seyahatlerimizde her an Türkiye ile bağlantıda olduk. En çok ilgi gören programlarımız arasında çoğunlukla İstanbul ve Türk limanlarını içeren programlarımız oldu.” dedi.

Türkiye’de gemi seyahatine ilgi duyulması konusunda da öncü olduklarını belirten MSC Cruises Yönetici Direktörü Angelo Capurro, “Türkiye’ye duyduğumuz güven çok yüksek. MSC Cruises olarak gelecek hayalimiz arasında, Galataport İstanbul limanını gemi seyahatlerimizin ana limanı yapmak bulunuyor. Doğası, misafirperver insanları, eşsiz kültürü-sanatı, Asya’yı Avrupa’ya bağlayan bir kültür geçişine sahip tek ülke oluşu ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim tarihe sahip olan Türkiye, her zaman en iyisini hak ediyor.” diyerek sözlerini noktaladı.

MSC Lirica gemisi Kuşadası hareketli 2022 yaz programlarına 15 Ekim’e kadar devam edecek iken, MSC Fantasia gemisi Eylül ve Ekim aylarında İstanbul’a toplamda 3 sefer gerçekleştirecek. MSC Fantasia gemisi İstanbul’dan sonra Korfu, Trieste, Zadar, Bari, Pire ve İzmir’in ardından İstanbul rotasını takip edecek.

MSC Cruises 2023 planlamaları hakkında değerlendirmelerde bulunan MSC Cruises Türkiye Ülke Müdürü Burak Çalışkan, “MSC Cruises’un 2023 planlamasında; MSC Fantasia gemimizin ikiz kardeşi MSC Splendida gemisi ile 05 Mayıs – 23 Ekim 2023 arasında her hafta hareketli 9 gecelik program yapılacak. MSC Splendida ülkemize toplam 19 sefer gerçekleştirecek. Programda, İstanbul’un yanı sıra Kuşadası limanı, İtalya’nın Trieste, Bari limanları, Yunanistan’ın da Korfu Adası, Katakolon ve Pire(Atina) limanlarını içeren bir seyahat deneyimi yaşatacak. Yine 2023 planlamaları kapsamında, MSC Musica gemisi ile Kuşadası hareketli 7 gecelik bir program olan Yunanistan’ın Mykonos, Santorini, Pire(Atina) limanları, İsrail’in Hayfa ve Kıbrıs’ın Limassol limanı da yer alacak. MSC Musica, Kuşadası’ndan hareketle 25 Nisan-17 Ekim 2023 arasında toplamda 26 sefer gerçekleştireceğiz. Ayrıca MSC Poesia gemimiz ile hem İstanbul hem de Kuşadası hareketle 11 gecelik keyifli programlar yapıp, limanlarımıza toplamda 5 sefer yapacaktır.” dedi.

Pandeminin ardından çalışmalarına hız verdiklerini belirten Çalışkan, “2023 planlamamızda Türk limanlarına gerçekleştireceğimiz seferlerimizle harcama ortalaması yüksek, üst segment 280,000’e yakın turisti ülkemize getireceğiz. Bu da ülkemiz için 55 Milyon Euro’luk bir turizm geliri anlamını taşıyor.” diyerek sözlerine son verdi.



Editör için Notlar

MSC Fantasia'nın Teknik Özellikleri :

Gemi adı MSC Fantasia

Brüt tonaj 137.936 GT

Maksimum yolcu kapasitesi 4.363

Mürettebat 1.370

Kabin sayısı 1.637

Uzunluk / Kiriş / Yükseklik 333,30 m / 37,92 m / 67,69 m

Maksimum hız 23,64 knots

MSC Fantasia Hakkında:

MSC Fantasia, 1.637 misafir kabini ile zarafet, konfor ve misafirperverliği merkeze alan özgün-keyifli bir seyir deneyimi sunuyor. Fuayeden muhteşem iç manzaralar ve salonların tavandan tabana pencerelerinden görüş engelsiz okyanus manzarası ile rahatlama atmosferi hakimdir.

Gösterişli L’insolito Lounge veya tiyatro öncesi bir içecek için mükemmel bir mekan olan, göz alabildiğine deniz manzarası ile Top Sail Bar da dahil olmak üzere çeşitli salonlar ve barlar bulunmaktadır. Il Transatlantico Bar’da gecelere keyifli piano dinletileri eşlik ederken, Piazza San Giorgio’da İtalyan zarafetinin olduğu keyifli meydan üzerine kurulu barda kahveler içilip, keyifli sohbetler yapılırken, Sport Bar’da değişik spor dallarına yönelik özel tasarımlı bir ortamda LCD ekranlardan farklı spor müsabakalarını da izlemek mümkündür.

Aileler için, F1 Simülasyonu, 4D Sinema deneyimi, Il Polo Nord, Video oyun odası, havuzlar ve tenis kortu da bulunuyor. Çocuk oyun alanlarının yanı sıra yüzme havuzları ve her yaştan çocuklar-gençler için eksiksiz bir aktivite programı da bulunmaktadır.

MSC Aurea Spa, rahatlamak isteyenler için en güzel seçenek olarak misafirlerimizin hizmetinde olacaktır. Akşamları Teatro l’Avanguardia’da, Broadway şovlarını aratmayan, her gece zengin bir eğlence programı sunmaktadır. Ayrıca dört alakart restoran ve bir açık büfe restoran ile konuklar resmi veya daha rahat yemek seçenekleri arasından seçim yapabilmektedir.