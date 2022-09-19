Petrol Ofisi CMO’su Sinan Seha Türkseven, “Türkiye’nin En Etkin 50 CMO’su” Arasında

Türkiye’nin en etkin pazarlama yöneticileri; bu yıl reklam, pazarlama ve iletişim alanındaki akademisyen ve sektör profesyonellerinden oluşan 12 kişilik kurul tarafından; performans ve iş deneyimlerinin yanı sıra, pandemi sürecinde üstlendikleri sorumluk ve ortaya koydukları başarı üzerinden değerlendirildi.

Aralık 2021 itibari ile Petrol Ofisi’nde CMO görevini üstlenen Sinan Seha Türkseven, şirketin pazarlama ve dijitalleşme alanındaki önemli çalışmalara öncülük etmesinin yanı sıra Petrol Ofisi’nin oyun dünyasındaki iştiraki Petrolig’in de Yönetim Kurulu Üyeliği’ni yürütüyor.

DataExpert iş birliğiyle BMI Business School tarafından, Türkiye’de 800’ün üzerinde organizasyonun üst düzey pazarlama yöneticisine ulaşılarak oluşturulan “En Etkin 50 CMO” listesi açıklandı. Türkiye’nin en etkin pazarlama yöneticilerinin bulunduğu bu yılki liste; Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Banu Karsak, Marmara Üniversitesi Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Prof. Dr. Mert Uydacı, İstanbul Teknik Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şebnem Burnaz, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Güçdemir ve Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Can Erdem’in de aralarında bulunduğu akademisyen ve sektör profesyonellerinden oluşan kurul tarafından belirlendi. 12 kişiden oluşan Araştırma Danışma Kurulu; CMO’ları, performans ve iş deneyimlerinin yanı sıra, pandemi sürecinde üstlendikleri sorumluk ve ortaya koydukları başarı üzerinden değerlendirdi.

Petrol Ofisi’nin pazarlama alanındaki başarısının öncü ismi

Pazarlama dünyasının en iyilerinin seçildiği listeye, Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörlerinin geleneksel lideri Petrol Ofisi’nin başarılı CMO’su Sinan Seha Türkseven de yer aldı. Aralık 2021 tarihinden bu yana Petrol Ofisi’nde CMO’luk görevini yürüten Sinan Seha Türkseven, şirketin gerek pazarlama gerekse de dijitalleşme noktasında hayata geçirdiği başarılı proje ve uygulamalarına öncülük eden isim oldu. Türkseven, bugüne kadar başarıyla yürüttüğü CMO’luk görevinin yanı sıra, aynı zamanda Türkiye’nin 1 numaralı fantezi futbol oyunu Sosyal Lig’i bünyesinde barından Petrol Ofisi’nin oyun dünyasındaki iştiraki Petrolig’in Yönetim Kurulu Üyeliği’ni de yürütüyor.

Türkiye’nin “En Etkin 50 CMO” listesine giren isimlere, 22 Eylül’de İstanbul’da düzenlenecek ‘CMO Summit 2022’de özel bir törenle ödülleri takdim edilecek.

“Başarımızın altında mutlak müşteri memnuniyeti var”

Petrol Ofisi’nin, birçok açıdan olduğu gibi pazarlama alanında da başarıları ve ilkleri ile fark yaratmaya devam ettiğini belirten Petrol Ofisi CMO’su Sinan Seha Türkseven, şunları söyledi:

“Petrol Ofisi’nin başarılarla dolu 81 yıllık köklü geçmişi boyunca müşteri daima odak noktası olmuştur. Bu anlayışla oluşturduğumuz pazarlama stratejimizin özünde de mutlak müşteri memnuniyeti yatıyor. Bunun için de sahada gözleme, veriye dayalı analizler yapıyor ve bu veriler ışığında da müşteri memnuniyetini artıracak adımlar atıyoruz. Özetle; geliştirdiğimiz ürünün ve sunduğumuz hizmetin hatta yaptığımız iletişim çalışmalarının tümünde müşteri memnuniyeti odak noktamızı oluşturuyor.

Müşteri deneyiminde mükemmelliğe erişebilmek adına da dijitalleşme ve teknolojiden de her alanda yararlanmaya çalışıyoruz. Hem istasyonlarımızla aramızdaki ilişkide hem de müşterilerimizle olan ilişkilerimizde dijital kanalları etkin bir şekilde kullanıyoruz. Bu kanallardan aldığımız geri bildirimlere yönelik hızlı aksiyonlar alarak, çözümler üretiyoruz. Bu yaklaşım doğrultusunda ürün inovasyonları, istasyonların fiziksel standartları, personel hizmet kalitesi ve akaryakıt dışı hizmetler gibi farklı alanlarda yaptığımız yatırımlar ile müşteri memnuniyeti noktasında hep daha iyiyi hedefliyoruz.

Son dönemde yaptığımız bu çalışmalar sayesinde de özellikle pazarlama alanında artık fark yaratan bir konu olan müşteri deneyiminde; müşteri memnuniyet skorumuz, marka sağlığı özelinde ise imaj skorumuz önemli bir gelişim gösterdi. Tüm bunların bir yansıması olarak da 2021 yılını yüzde 23,09’luk pazar payı ile Türkiye akaryakıt sektöründe geleneksel liderliğimizi devam ettirdik. Yine aynı şekilde madeni yağ ve kimyasallar pazarındaki payımızı yüzde 31’e, madeni yağ pazarındaki payımızı ise yüzde 29,7’ye çıkararak, her iki alandaki liderliğimizi daha da pekiştirerek sürdürdük. Petrol Ofisi olarak, yeniliklerimiz ve ilklerimiz ile bundan sonra da sektörümüze öncülük etmeye devam edeceğiz.”

Sinan Seha Türkseven:

1979 yılında doğan Sinan Seha Türkseven, İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nden yüksek onur derecesi ile mezun olduktan sonra Türkiye 16’ncısı olarak Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’ne girdi. Üniversiteden 2002 yılında fakülte ikincisi olarak mezun olan Türkseven, 2003-2005 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde MBA programını tamamladı.

İş hayatına Gillette firmasında başlayan Türkseven, sırasıyla Ace, Ariel, Pantene ve British American Tobacco firmalarında üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. 2017 yılında Petrol Ofisi’nde çalışmaya başlayan Türkseven; marka iletişimi, sadakat sistemleri, mobil uygulamalar ve iş birliklerinden sorumlu Kıdemli Pazarlama Müdürü olarak önemli görevler üstlendi. Aralık 2021’den bu yana da Petrol Ofisi’nde CMO’luk görevini üstlenen Türkseven, aynı zamanda oyun dünyasında faaliyet gösteren Petrol Ofisi iştiraki Petrolig şirketinin de Yönetim Kurulu Üyeliği’ni de yürütüyor.