Global Yatırım Holding, 26 Limanında Depremzedeler İçin Bağış Topluyor

Deprem bölgesine ilk andan itibaren temel ihtiyaç malzemeleri başta olmak üzere doğalgaz desteği, akaryakıt, çadır, yaşam konteyneri gibi yardımlarda bulunan Global Yatırım Holding ve iştirakleri, güvenli bölgelere ulaşmak isteyen depremzedelere ulaşım, barınma gibi destekler vermeye devam ediyor.

Global Yatırım Holding’in iştiraki Global Ports Holding, dünyadaki tüm kruvaziyer gemi firmalarının yönetimine mektup gönderdi. Müsait olan gemilerin, barınma, yeme/içme, ve sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere afet bölgelerine sevk edilmesi çağrısında bulunan Global Ports Holding, işlettiği 26 limanında depremzedeler için bağış topluyor. Ayrıca Ege Ports Kuşadası Limanı da kışlık kıyafetleri bölgeye ulaştırdı.

Yardım malzemeleri deniz yoluyla gönderildi

Yardımların deniz yolu ile yapılması için kamu kuruları ile görüşmeler yürüten Bodrum Kruvaziyer Limanı, bölgeye gidecek olan askeri geminin buraya yanaşmasını sağladı. Tüm yardım malzemeleri Bodrum Kruvaziyer Limanı çalışanları tarafından gemiye yüklenirken, limanın lojistik amaçlı olarak kullanılmasına başlandı. Deprem bölgesine küçük iş makineleri sevk edecek TransFighter isimli RoRo gemisinin de Bodrum Kruvaziyer Limanı’na yanaşması sağlanarak, toplanan yardım malzemelerinin gemiye yüklenmesi sağlandı. Ege Port Kuşadası’nın tam teçhizatlı olarak bölgeye gönderdiği yaşam konteynerleri her iki limanın bağışları ile gıda, su, tıbbi malzeme gibi temel malzemelerle dolduruldu.

Bölgenin enerji ihtiyacına destek verildi

Deprem bölgesine 14 adet yaşam konteyneri 4 TIR’lık gıda, içecek ve genel ihtiyaç malzemeleri gönderek Consus Enerji ve Straton Maden, aynı zamanda 1 tanker akaryakıt ve kışlık çadır yardımlarinda bulundu. Consus Enerji, bölgeye araç tahsis ederek Adıyaman havalimanından mahallelere yemek dağıtımına destek verdi.

Deprem bölgesine 10 adet yaşam konteyneri gönderen Naturelgaz da bölgedeki sağlık kuruluşu ve hastanelerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak adına doğalgaz desteği sağladı.

İstanbul Portföy Yönetimi de AKUT’a 500 bin liralık maddi desteğin yanında Turkonfed aracılığı ile satın alınan 9 adet jeneratörü bölgeye ulaştırdı.

Depremzedeler misafirhanelerde ağırlanıyor

Toplamda 51 kişilik olan Global Gönüllüleri (GG) Grubu, hayvan dostları, barınma ve gıda yardımı, çocuk olmak üzere 3 başlık altında toplanarak, yardımlarını organize etti. Global Gönüllüler, depremzedeleri bölgedeki barınma, yemek gibi ihtiyaçların giderildiği noktalara yönlendirirken, bölgeden ayrılmak isteyenleri de organize etti. Barınma ihtiyacı için aileleri Van AVM, Bodrum Kruvaziyer Limanı gibi şirketlerin misafirhanelerine yönlendiren Global Gönüllüler, bölgeye çadır, ısıtıcı ve gıda yardımı da sağladı.