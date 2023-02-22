Hayatını Kaybeden Gazeteciler Anıldı

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) olarak her yıl gerçekleştirilen o yıl içinde vefat edenlerin anıldığı toplantı bu yıl 2023 depreminde hayatını kaybeden meslektaşlarımızı ve tüm gazetecileri anma etkinliğine dönüştürüldü. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), Ekonomi Gazetecileri Derneği ve Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) tarafından düzenlenen anma gününde; rahmetli Alaattin Asna, Ali Gevgilili, Barış Bektaş, Bülent Yardımcı, Dinç Tayanç, Emin Karaca, Erdoğan Alkin, Erol Manisalı, Esen Salihoğlu, Fasih İnal, Güngör URAS, Hakkı Şen, Kenan Akın, Mehmet Yılmaz, Metiner Sezer, Namık Ahıska, Nezih Demirkent, Orhan Erinç, Seçkin Türesay, Seher Müşfide Aybek, Sinan Sayrugaç ve Timuçin Bozkurtoğulları dua ve şükranla anıldı.

EGD YİK Başkanı ve Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) Başkanı Celal Toprak’ın destek ve çağrıları ile KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’in ev sahipliğinde, EGD Başkanı Recep Erçin’in destekleri ile gerçekleşen buluşma Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Deprem Bölgesindeki Yerel Medya Yok Oldu

Birçok kişinin vefat edenlerle ilgili anılarını anlattığı gecede hayatını kaybeden gazetecilerin yakınları ve arkadaşları da duygularını paylaştı. Deprem bölgesinden yeni dönen KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de deprem bölgesindeki gazetecilerle ilgili bilgi verdi. Çok sayıda gazetecinin vefat ettiğini, birçok meslektaşımızın yaralandığını belirten Mehmet Ali Dim, gazetecilerin iş yapamaz hale geldiğini, matbaaların ve bütün cihazların enkaz altında kaldığını söyledi. Yerel medyanın deprem bölgesinde yok olduğuna değinen Dim, bu konuda nasıl yardım yapılabileceği ile ilgili toplantı yapacaklarını vurguladı. Anma toplantısına katılan Nezih Demirkent’in kızı Dünya Yayın Grubu Başkanı Didem Demirkent de gazetelerinin sayfalarını yerel medyaya açabileceklerini belirtti.

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) Başkanı Celal Toprak ve www.virahaber.com Sitesi Genel Koordinatörü, Deniz Kültürü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Olcay da 23 Kasım 2021’de vefat eden Hakkı Şen için duygu dolu bir konuşma yaptılar.

Virahaber ailesi olarak bir kez daha başta Hakkı Şen olmak üzere yitirdiğimiz bütün gazeteci dostlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz.

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