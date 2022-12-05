Göcek tekne kiralama ülkemizde ilk sıralarda yer almaktadır. Çünkü koyları ve kıyıları gezmek isteyenler için eşsiz güzelliklerin sunulduğu yerlerin başında Göcek gelmektedir. Ege Bölgesi’nde yer alan ve Muğla yöresine yakınlığıyla bilinen Göcek için yoğun talepler söz konusudur. Eğer siz de bir Ege Bölgesi tatili yapmak isterseniz mutlaka Göcek’i listenizin ilk sırasına almalısınız.

Göcek tekne kiralama hizmeti veren pek çok turizm firması bulunmaktadır. Ancak en doğru olan size profesyonel bir hizmet sunarken güvenliğinizi tehlikeye atmayacak nitelikteki personelini veren firmayı seçmektir. Bu firmayı bulmanız halinde ekonomik açıdan anlaşarak gözü kapalı tekne kiralama hizmeti alabilirsiniz. Göcek tekne kiralama için online rezervasyon yapma şansınız bulunmaktadır.

Göcek Tekne Turu Hangi Koylar Gezilir?

Göcek tekne kiralama hizmeti alırsanız ya da tekne turu yapmayı tercih ederseniz mutlaka gezmeniz gereken koylar vardır. Koy denilince akla ilk gelen yerlerin başında Göcek gelmektedir. Bu nedenle birbirinden eşsiz doğa manzaralarıyla konumlanan koyları mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Bedri Rahmi Koyu: Hem eşsiz bir doğada gezmek istiyor, hem de lezzetli balıklar yemek istiyorsanız bu koy tam size göre.

Kleopatra Hamam Koyu: Cilt problemleri yaşayanların en uğrak noktasıdır. Gezerken sağlığına kavuşmak isteyenler için mutlaka gezilmesi gereken bir yerdir.

Akvaryum Koyu: Denizin dibine dalmak için fırsat arıyorsanız göcek tekne kiralama sonrasında ziyaret edeceğiniz Akvaryum Koyu size bu fırsatı verecektir.

Tersane Adası: Rum dönemlerine kadar gitmeyi istiyor ve tarihe merakınız varsa Tersane Adası tüm merakınızı giderecek kalıntılara sahiptir.

Yassıca Adaları: Bir yanda deniz, diğer yanda yemyeşil yürüyüş sesine keçilerin eşlik ettiğini düşebiliyor musunuz? İşte bu imkanı veren yer Yassıca Adaları’dır. Göcek tekne kiralama sonrasında mutlaka ziyaret etmeniz gereken adadır.

Göcek Günübirlik Tekne Turu Saatleri

Göcek’i gezmeye gelmişken tekne turu yapayım diye düşünüyorsanız yine doğru bir tercih yaparsınız. Çünkü tekne turları yaklaşık 2 ile 3 saat arasında sürmektedir ve bu süreç içerisinde kendinizi cennette gibi hissedersiniz. Turlar genellikle sabah saatlerinde 9.30 sularında başlangıç vermektedir. Akşam ise 17.30 ile 18.00 saatlerine kadar devam edebilmektedir. Dolayısıyla bu uzun periyotta mutlaka tekne turuna çıkabilirsiniz.

Göcek Tekne Kiralama Fiyatları

Göcek günübirlik tekne turu yapmak yerine günlük veya saatlik olarak tekne kiralama hizmeti de alabilirsiniz. Göcek tekne kiralama fiyatları konusunda tüm detaylı bilgiyi size güven veren tatil firmasından kolaylıkla alabilirsiniz. Fiyat farklılıklarını etkileyen faktörler şu şekildedir: