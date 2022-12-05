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  4. Tamer Kıran'a Türk Loydu Vakfı ve Dekanlardan 'Hayırlı Olsun' Ziyareti
Tamer Kıran'a Türk Loydu Vakfı ve Dekanlardan 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

Tamer Kıran'a Türk Loydu Vakfı ve Dekanlardan 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, “hayırlı olsun” ziyaretlerini kabul etmeye devam ediyor.

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İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 2 Aralık 2022 Cuma günü, Türk Loydu Vakfı Yönetimi, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci tarafından gerçekleştirilen “hayırlı olsun” ziyaretlerini kabul etti.

İlk ziyareti Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, Başkan Vekili Ufuk Teker, Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Onur ve Serdar Yaraş gerçekleştirdi.

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İkinci ziyaret ise, YTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz tarafından yapıldı.

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Günün son ziyaretinde de DEÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci Başkan Tamer Kıran’a hayırlı olsun dileklerini iletti.

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Vira Haber

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