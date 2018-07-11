Göcek Yat Limanı ihalesi 24 Temmuz’da

Fethiye Belediye Başkanlığı yat limanı kiralamak için ilan verdi. Göcek yat limanı kiralama ihalesi 10 yıl süreli olarak açıklandı. Söz konusu ihale 24 Temmuz 2018 tarihinde saat 14.00 itibari ile Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 17 Fethiye/MUĞLA adresindeki Fethiye Belediyesi ana hizmet binası Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacak.

HALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

Niteliği, Türü ve Miktarı: 8705,47 m2 - kullanım niteliği Yat Çekek Yeri

İşin Yapılacağı Yer: Göcek Mahallesi, Bingüş Mevkii, 21 pafta 628 parseldeki 5026,46 m2, 29 pafta 1963 parseldeki 3679,01 m2 olmak üzere toplam 8705,47 m2 olan ve kullanım niteliği Yat Çekek Yeri

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 24.07.2018 14:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:17 Fethiye/MUĞLA adresindeki Fethiye Belediyesi ana hizmet binası Encümen Salonunda

İhale Usulü: 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü

İhale Türü: Kiraya Verme

Vira Haber