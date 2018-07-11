'Saros FSRU gemi iskelesi' için süreç başladı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi(BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından Edirne İli, Keşan İlçesi, Sazlıdere Köyü sınırları içerisinde Saros FSRU Gemi İskelesi yapılması planlanıyor.

850 milyon lira bedelli iskele projesi kapsamında Saros Körfezinde 100.000 bin ton ağırlık taşıma kapasitesine sahip Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Gemilerinin (FSRU) bağlanabilmesi için yaklaşık 270 m uzunluğunda bir iskelenin inşa edilmesi planlanıyor. 52.3 hektarlık alana dolgu ile inşa edilecek iskelenin yanı sıra FSRU gemilerinin yanaşma alanında görev alacak olan römorkörler için dolgu platformu yapılarak, bu platformda römorkörler barınması sağlanacak. Ayrıca iskele müştemilatları (mekanik atölye, marangozhane, elektrik atolyesi, boya ambarı, ambar, liman İrtibat ve kontrol odası) dolgu alanı üzerinde konuşlandırılacak.

Proje alanı içerisinde planlanan toplam dolgu alanı yaklaşık 13.500 m2’lik yüzey büyüklüğüne sahip ve bu kapsamda toplam dolgu miktarının da 85.000 m3 olarak hesaplandı.

FSRU gemileri ile getirilecek doğal gazın BOTAŞ’a ait doğal gaz ana iletim hattına bağlantısı için FSRU gemisinin bulunduğu noktadan kıyıya kadar iskele üstü boru hattı sistemi kurulacak. Devamında ise ana iletim hattına kadar kara boru hattı ile taşınacak.

PROJE HALKIN GÖRÜŞÜNE AÇILDI

Proje ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci başladı ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası halkın görüşüne açıldı. Söz konusu projeye ilişkin, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 19/07/2018 tarihinde Halkın Katılım Toplantısı düzenlenecek. ÇED Başvuru Dosyasını İncelemek isteyenler Bakanlık Merkezinde veya Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'nde duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek, zamanlama takvimi içerisinde proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüş bildirebilecekler.

ÇEVRE ÖRGÜTLERİ PROJEYE KARŞI

Bölgede büyük bir ağaç kesimi olacağı, bölgedeki tarım alanlarının, balıkçılık ve turizmin zarar göreceği, doğal ortamın dengesinin bozulacağı gerekçeleriyle çevreci örgütler projeye tepkilerini dile getirdiler.

Vira Haber