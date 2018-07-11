TURMEPA masmavi deniz eğitim kampı 7. yılında

Bu yıl 2-6 Temmuz tarihleri arasında “Çocuklar Denizi Eğlenerek Öğreniyor” sloganıyla Ayvalık’ta hayat bulan kamp, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in de katılımıyla düzenlenen Zeytin Çekirdekleri Derneği Orkestrası kapanış konserinin ardından sona erdi.



DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, 2011 yılında Türkiye’nin ilk Deniz Eğitim Kampı’nı hayata geçirdi. Bugüne kadar yaklaşık 750 kişiyle buluşan TURMEPA Masmavi Deniz Eğitim Kampı, bu yıl 2-6 Temmuz tarihleri arasında “Çocuklar Denizi Eğlenerek Öğreniyor” sloganıyla Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti.



Ayvalık Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Zeytin Çekirdekleri Derneği tarafından belirlenen 32 kampçı, beş gün boyunca etkinlik, spor, gezi ve atölyelerle eğlenirken öğrenmenin tadını çıkardı. Ayvalık Boğaziçi Otel’de başlayan kampta çocuklar ilk gün Kapri Plajı’nda deniz, güneş ve kumla bütünleşirken parkur etkinliğinde kıyasıya yarıştı. İkinci ve üçüncü gün Ayvalık Setur Marina, Zeytinyağı Müzesi, Doğa Müzesi ve Rahmi M. Koç Müzesi’ni ziyaret eden çocuklar birbirinden farklı bilgiler edindi. Ayvalık Setur Marina’da Mavi Bayrak, Mavi Kart ve atık yönetimi ile ilgili bilgiler alan çocuklar, burada atıklardan gemi yapımı atölyesi gerçekleştirdi. Tekne turuyla Ayvalık koylarını keşfeden çocuklar ayrıca Dr. Özgür Emek İnanmaz tarafından verilen plankton eğitimiyle dünyanın oksijen kaynağı fitoplankton’la tanıştı ve kendi plankton kepçelerini yarattı. Kampın son gününde Ayvalık Duba Plajı’nda kıyı temizliği yapan kampçılar, bölgede kıyı ve deniz kirliliği konusunda farkındalık yarattı.



Kapanış gecesinde Zeytin Çekirdekleri sesleri



7. Masmavi Deniz Eğitim Kampı, yaklaşık 150 kişinin katılımıyla düzenlenen kapanış gecesiyle son buldu. Çocuk ve gençlerden oluşan Zeytin Çekirdekleri Orkestrası’nın klasik müzik konseriyle sahne aldığı gecede kampçılar, kamp boyunca yaşadıklarını, oluşturdukları deniz çöpleri kamu spotu ve kamp süresince edindikleri bilgileri, hazırladıkları drama temelli oyunlarla Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Zeytin Çekirdekleri Derneği Başkanı Zehra Kundak ve kampçıların ailelerinden oluşan misafirlere sundu.



















Vira Haber

