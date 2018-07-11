Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yetkileri

Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemeler yer aldı. Buna göre, ulaştırma, denizcilik, haberleşme, posta, havacılık, uzay teknolojileri iş ve hizmetlerinin gerektirdiği uluslararası ilişkiler bakanlıkça yürütülecek, anlaşmalar yapılacak, bu alanlarda uluslararası mevzuatın gerektirmesi halinde mevzuat uyumu sağlanacak

1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnameye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, ulaştırma, denizcilik, haberleşme, posta iş ve hizmetlerinin geliştirilmesi, kurulması, kurdurulması, işletilmesi ve işlettirilmesi hususlarında, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde, milli politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapacak ve belirlenen hedefleri uygulayacak.

Havacılık sanayisi ve uzay teknolojilerinin geliştirilmesi, kurulması, kurdurulması, işletilmesi ve işlettirilmesi, havacılık sanayisi ve uzay biliminin geliştirilmesi ile uzaya yönelik yeteneklerin kazanılması hususlarında, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışacağı belirtilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, milli havacılık sanayi ve uzay teknolojileri ile uzay politika, strateji ve hedeflerinin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapacak.

Uzaya ilişkin ulusal egemenlik kapsamındaki hakların kullanımına karar verilmesi, bu hakların yönetimi ve kullandırılmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesi ve ulusal yükümlülüklerin gereklerinin yerine getirilmesi bakanlığın sorumlulukları arasında olacak.

Bakanlık, ulaştırma ve denizcilik iş ve hizmetleriyle ilgili altyapı, şebeke, sistem ve hizmetleri, ticari, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, teknik gelişmelere uygun olarak planlayacak, kuracak, kurduracak, işletecek, işlettirecek ve geliştirecek.

Ulaştırma, denizcilik, haberleşme, posta iş ve hizmetleri, ekonomik, seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında sunulacak.

Evrensel hizmet politikalarının, ilgili kanunların hükümleri dahilinde ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik şartlarına göre belirlenmesi için gerekli çalışmalar bakanlıkça yapılarak, evrensel hizmetin yürütülmesini sağlayacak esaslar tespit edilerek uygulanacak.

UYDULAR VE UZAY ARAÇLARI

Bilgi toplumu politika, hedef ve stratejileri çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli iş birliği ve koordinasyonu sağlayarak e-Devlet hizmetlerinin kapsamı ve yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar bakanlık tarafından belirlenecek. Bu hizmetlere ilişkin eylem planları yapılacak, koordinasyon ve izleme faaliyetlerini yürütülecek, gerekli düzenlemeler yapılacak ve bu kapsamda ilgili faaliyetler koordine edilecek.

Uydu ve hava araçları tasarım ve test merkezleri, uydu, fırlatma araç ve sistemleri, hava araçları, simülatörler, uzay platformları dahil havacılık sanayisi, uzay teknolojileri ve uzayla ilgili her türlü teknoloji, sistem, araç ve gereçlerini yapmak, yaptırmak, kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, geliştirmek, bunların yurt içinde tasarımı, üretimi, entegrasyonu ve gerekli testlerinin yapılmasını sağlamak amacıyla plan, proje ve çalışmalar gerçekleştirilecek. Söz konusu amaçların gerçekleşmesi uygun teşviklerle desteklenecek. Bu teşviklere ilişkin usul ve esaslar belirlenecek, bu hususlarda ilgili ticari, sanayi ve eğitim kuruluşlarıyla kamu kurum ve kuruluşları arasında gerekli iş birliği ve koordinasyon sağlanacak.

Ulaştırma, denizcilik, haberleşme, posta, havacılık ve uzay teknolojileri iş ve hizmetlerinin gerektirdiği uluslararası ilişkiler yürütülerek, anlaşmalar yapılacak ve bu alanlarda uluslararası mevzuatın gerektirmesi halinde mevzuat uyumu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sağlanacak. Bakanlık, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri de yapacak.

Bakanlığın hizmet birimleri Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü, Haberleşme Genel Müdürlüğü, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Denetim Hizmetleri Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı, Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğünden oluşacak.

Vira Haber