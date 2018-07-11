Mustafa Sandal ve Gökhan Türkmen tekne kazası geçirdi

Göcek açıklarındaki aralarında şarkıcı Gökhan Türkmen'in de olduğu arkadaş gurubuyla teknesinde tatil yapan Mustafa Sandal kaza geçirdi.

Aralarında şarkıcı Gökhan Türkmen'in de olduğu arkadaş grubunu teknesinde ağırlayan popçu bir koya girmek istedi. Çapayı atarken akıntıya kapıldılar.

GÖKHAN TÜRKMEN YARALANDI

Dengesi bozulan, düşme tehlikesi atlatan Sandal’ın imdadına yardımcısı yetişti. Tekne kayalıklara sürüklenerek çarptı. Türkmen çarpmanın etkisiyle ayağından hafif yaralandı.

O sırada kayalıklara sürten teknede maddi hasar oluşurken iki ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Vira Haber