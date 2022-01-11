Göçmen Kaçakçısı Türk Kaptana Tarihi Ceza

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi yakınlarından 4 Kasım 2015 tarihinde saat 23.35 sıralarında 4 metrelik sürat teknesine bindirdiği 10 Suriyeli ve 5 Iraklı göçmeni 6 mil uzaklıktaki İstanköy (Kos) Adası'na geçirirken adaya 1 mil kala aşırı hız ve yük nedeniyle teknenin batması sonucu meydana gelen olayda 13 göçmen kurtarılmış 4 ve 3 yaşlarındaki iki Suriyeli çocuk yaşamlarını yitirmişti. 4 yaşındaki Suriyeli çocuk bulunmuş, 3 yaşındaki kardeşi ise tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.

15 KEZ MÜEBBET VE 1 MİLYON 400 BİN 500 EURO PARA CEZASI

Olaydan sonra İstanköy Adası'na götürülen göçmenler arasında bulunan 51 yaşındaki Türk kaptan M.Z.'nin 4 yıl süren yargılanması Rodos Ağır Ceza Mahkemesi'nde sona erdi. M.Z. ‘nin mahkemede tekneyi kendisinin değil bir Suriyelinin kullandığı yönündeki iddiaları kabul edilmedi. Kaptan M.Z. 15 kez müebbet ve 1 milyon 400 bin 500 Euro para cezasına çarptırıldı.