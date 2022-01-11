Aralık Ayı Yük İstatistikleri Açıklandı!

2021 yılı Aralık ayında Türk limanlarında elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %8,0 artarak 47 milyon 857 bin 800 ton olarak gerçekleşti. 2021 yılında Türk limanlarında elleçlenen yük miktarı ise bir önceki yıla göre %6,0 artarak 526 milyon 306 bin 784 ton olarak gerçekleşti.

İthalat amaçlı boşaltmalar %12,6 arttı

2021 yılı Aralık ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %1,3 artarak 12 milyon 882 bin 395 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %12,6 artarak 22 milyon 562 bin 42 ton olarak gerçekleşti. 2021 yılında dış ticaret amaçlı denizyolu taşımacılığında elleçlenen toplam yük miktarı ise bir önceki yıla göre %5,7 artışla 386 milyon 396 bin 718 ton oldu.

Transit yük taşımaları %19,4 arttı

2021 yılı Aralık ayında limanlarda denizyolu ile yapılan transit yük taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre %19,4 artarak 7 milyon 224 bin 390 ton oldu. Aralık ayında kabotajda taşınan yük miktarı ise 5 milyon 188 bin 973 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %5,9 azaldı.

Rekor Yine Aliağa Liman Başkanlığı’nda

2021 yılı Aralık ayında Aliağa Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 7 milyon 357 bin 495 ton yük elleçlemesi gerçekleşti. Aliağa Liman Başkanlığı idari sınırlarında elleçlenen yüklerin, 6 milyon 352 bin 348 tonunu (%86,3’ünü) dış ticaret yükleri, 991 bin 125 tonunu (%13,5’ini) kabotaj yükleri ve 13 bin 16 tonunu ise (%0,2’sini) transit yükler oluşturmaktadır. Aliağa Liman Başkanlığını 7 milyon 152 bin 35 ton ile Kocaeli Liman Başkanlığı ve 6 milyon 459 bin 248 ton ile İskenderun Liman Başkanlığı takip etti. Aralık ayında 37 liman başkanlığının idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde yük elleçlemesi gerçekleşmiştir. En fazla yük elleçlemesi gerçekleşen ilk 10 liman başkanlığında toplam 40 milyon 499 bin 647 ton yük elleçlenmiş olup limanlarımızda elleçlenen toplam yükün %84,6’sını oluşturmaktadır.

En fazla artış Ham Petrol yük cinsinde oldu

2021 yılı Aralık ayında limanlarda 8 milyon 3 bin 144 ton Ham Petrol elleçlemesi gerçekleşti. Ham Petrol, 866 bin 839 tonluk artış ile bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında (%12,1’lik artış) en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 655 bin 768 ton artış ile Kok ve Yarı Kok Kömürü ve 540 bin 540 ton artış ile Motorin yük cinsleri takip etti. Rulo Sac ise 223 bin 30 tonluk düşüş ile bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla azalan yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 200 bin 731 tonluk düşüş ile Briketlenmiş Taşkömürü ve 150 bin 652 tonluk düşüş ile İnşaat Demiri yük cinsi takip etti.

Denizyolu ile en fazla ihraç edilen yük cinsi Klinker oldu

2021 yılı Aralık ayında Klinker yük cinsi limanlarda elleçlenen ihracat yükleri içerisinde 930 bin 6 ton ile ilk sırayı aldı. Klinker yük cinsini sırasıyla, 902 bin 55 ton ile Portland Çimento ve 604 bin 735 ton ile Feldispat yük cinsleri takip etti.

Denizyolu ile en fazla ithal edilen yük cinsi Ham Petrol oldu

2021 yılı Aralık ayında Ham Petrol limanlarda elleçlenen ithalat yükleri içerisinde 2 milyon 813 bin 872 ton ile ilk sırayı aldı. Bunu sırasıyla, 2 milyon 393 bin 980 ton ile Hurda Demir ve 1 milyon 772 bin 720 ton ile LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) yük cinsleri takip etti.

En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu

2021 yılı Aralık ayında denizyolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 295 bin 601 ton ile İtalya’ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. İtalya’yı sırasıyla 1 milyon 194 bin 509 ton ile İspanya’ya ve 1 milyon 52 bin 896 ton ile Amerika’ya yapılan taşımalar takip etti. İtalya’ya giden yüklerin 369 bin 6 tonu (%28,5’i) Türk bayraklı gemilerle, 926 bin 595 tonu ise (%71,5’i) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

İthalatta ilk sırayı Rusya aldı

2021 yılı Aralık ayında denizyolu ile yapılan ithalatta en fazla yük elleçlemesi 4 milyon 573 bin 233 ton ile Rusya’dan yapılan taşımalarda gerçekleşti. Rusya’yı sırasıyla 2 milyon 3 bin 215 ton ile Amerika’dan ve 1 milyon 541 bin 452 ton ile Ukrayna’dan yapılan taşımalar takip etti. Rusya’dan gelen yüklerin 359 bin 437 tonu (%7,9’u) Türk bayraklı gemilerle, 4 milyon 213 bin 796 tonu ise (%92,1’i) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

Dış ticarete konu olan yüklerin %7,2’si Türk bayraklı gemiler ile taşındı

2021 yılı Aralık ayında limanlarda elleçlenen dış ticarete konu 35 milyon 444 bin 437 ton yükün %7,2’si Türk bayraklı gemilerle taşındı. Aralık ayında Türk bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı 2 milyon 551 bin 203 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %11,5 arttı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı ise 32 milyon 893 bin 234 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %7,9 arttı.

Limanlarda elleçlenen sıvı dökme yük miktarında %23,9 artış gerçekleşti

Limanlarda elleçlenen yüklerin kargo tiplerine bakıldığında, 2021 yılı Aralık ayında en fazla elleçleme 15 milyon 431 bin 496 ton ile sıvı dökme yüklerde gerçekleşti. Sıvı dökme yüklerde gerçekleşen elleçleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre %23,9 arttı. Sıvı dökme yükleri, 14 milyon 598 bin 241 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %0,03 artan katı dökme yükler ve 11 milyon 634 bin 979 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %3,3 artan konteynerlerde taşınan yükler takip etti. Aralık ayında araç içi taşınan yükler de 1 milyon 5 bin 944 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre %6,9 arttı.

Vira Haber