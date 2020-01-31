Göçmenler Libya Sahil Güvenliğine teslim edildi

Orta Akdeniz’de NATO’nun Deniz Muhafızı Harekâtı'na destek faaliyeti icra eden Türk Deniz Görev Grubu emrinde görevli TCG Gaziantep fırkateyni, 28 Ocak 2020 tarihinde 30 göçmenin bulunduğu bir lastik bot tespit etti.

TCG Gaziantep fırkateyni tarafından, lastik botta bulunan düzensiz göçmenlere denizde gerekli yardım ve tıbbi destek verilmesinin ardından, Libya Sahil Güvenlik Komutanlığı ile irtibat kurularak bölgeye intikal ettirilen Libya Sahil Güvenlik botuna göçmenler teslim edildi.

Vira Haber