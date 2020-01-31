EMITT 24. Kez kapılarını açtı

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan, dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren fuarın açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel'in katılımıyla yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve THY'nin kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB'in desteğinde, TÜROFED ve TTYD iş ortaklığında düzenlenen 24. EMITT Fuarı'nda, tüm dünyadan katılımcılar, davetli tur operatörleri ve sektör uzmanları, turizm sektörünün küresel ve yerel gündem konularını tartışacak.

Açılışta konuşan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, 24 yıl önce Türkiye'nin turizm potansiyeli düşünülerek hayata geçirilen EMITT'in, sektör paydaşlarının da katkısıyla aradan geçen sürede dünyanın alanında en önemli fuarlar arasına girdiğini söyledi.

Çorabatır, halihazırda dünyanın 100'e yakın ülkesinin katıldığı, alanında en önemli 4 fuar arasında yer alan EMITT'in Türk turizmi için büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, etkinliğin, Anadolu kentlerinin tanıtımına ciddi katkı sağladığını belirtti.

IMEAK’ ta fuarda stant açtı

İMEAK Deniz Ticaret Odasınında stant açtığı fuarın ilk gününde İMEAK Deniz Ticaret Odası Genel Sekreteri İsmet Salihoğlu, Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Marmaris Şube Başkanımız Halil Bağlı, Fethiye Şube Başkanımız Şaban Arıkan ve beraberindeki heyet odanın standını ziyaret etti.

Fuara 35 ülke katılıyor

Fuara, 35 ülke tanıtım standıyla katılıyor. Çin, Meksika ve Almanya'nın da katıldığı fuar; Lübnan, Sırbistan, İngiltere, Kuzey Kıbrıs, Malta, Bulgaristan, Dubai, Japonya, Litvanya, Güney Kore, Endonezya, Şili, Hindistan, Hırvatistan, Özbekistan, Azerbaycan, Karadağ, Gine, Nepal, Moğolistan, Bosna Hersek, Kosova, Cezayir ve Brezilya gibi farklı kıtalardan ülkelere ev sahipliği yapıyor.

Fuarda, 35 ülke, dünyanın önemli turist çekim noktaları ve Türkiye'den 40'a yakın destinasyon tanıtılacak. 20 ülkeden 200'ün üzerinde davetli tur operatörünün katıldığı etkinliğe, bu yıl 60 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Vira Haber