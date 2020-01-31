Türkiye, 463 mavi bayraklı plajla 3. sırada

Açıklanan verilere göre Türkiye 463 adet mavi bayraklı plaj ile uluslararası listede 3. oldu. Listenin ilk sırasında yer alan ülke ise uzun zamandır listenin başında olan İspanya olarak kayıtlara geçti. İspanya’nın 566 adet mavi bayraklı plaja sahip olduğu görüldü. Yunanistan 515 mavi bayrak ile İkinci sırada yer alan ülke olurken, dördüncü sıraya 395 ile Fransa, beşinci sıraya da 385 ile İtalya yerleşti.

Mavi bayraklı plaj en çok Antalya’da

Mavi bayraklı plajlar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceleyen Ajans Press ve ITS Medya'nın elde ettiği bilgilere göre geçen yıl mavi bayraklarla ilgili bin 206 haber medyaya yansıdı. Bu haber içerikleri incelendiğinde ise gündemde en çok 202 mavi bayrağa sahip Antalya'nın yer aldığı görüldü. Türkiye’de en çok mavi bayraklı plaja sahip şehir Antalya’dır.

Mavi Bayrak nedir?

Mavi Bayrak, 44 ülkede faaliyet gösteren Uluslar Arası Çevre Eğitim Vakfı’nın verdiği bir çevre ödülüdür. Mavi bayrak bir yıl için geçerlidir ve sezon içerisinde sürekli olarak denetlenir. Denetimler sırasında kriterlere uygunsuz durumlar bulunduğunda sorun çözülene kadar mavi bayrak indirilir.

Vira Haber