Sağlık Bakanı Koca: Çin’den yük gemisi geliyor

Çin’in Wuhan kentinden orta çıkan ve dünyanın birçok yerinde görülen ölümcül korona virüsü için Sağlık Bakanlığının alacağı kararların konuşulacağı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Toplantıdan sonra açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, dünya genelinde 23 ülkede 9 bin 810 koronavirüs vakasına rastlanıldığını, bu sayının yüzde 99'un Çin'de görüldüğünü Türkiye’de ise bugüne kadar farklı illerde şüpheli görülen 68 kişiden numune alınarak analiz edildiğini, herhangi bir virüse rastlanmadığını açıkladı.

“Çin’den gelen gemiler sıkı tetkiklerden geçiyor”

Çin’den gelen gemilere de değinen Koca gemilerin sıkı tetkiklerden geçtiğini belirterek ”Çin limanlarından Türkiye'ye gelen yolcu gemisi bulunmuyor. Yük gemileri olabilir. Tüm gemiler sıkı tetkiklerden geçiriliyor.”dedi.

Vira Haber