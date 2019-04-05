Gökalp ailesinin acı günü

Gemi Sanayicileri Derneği kurucu üyelerinden ve Gökalp Denizcilik Şirketler Grubu sahiplerinden Ahmet Mustafa Gökalp,in eşi ve GESAD’ın eski başkanlarından Ziya Gökalp’in de yengesi olan Münevver Gökalp vefat etti.

Münevver Gökalp’in cenazesi bugün (05 Nisan 2019 Cuma günü) Emirgan camisinde kılınacak Cuma namazına müteakip Emirgan mezarlığında, aile kabristanında toprağa verilecek.

Vira Haber olarak merhume Münevver Gökalp’a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere , sevenlerine baş sağlığı dileriz.

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