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Gökalp ailesinin acı günü

Gökalp ailesinin acı günü

Gemi Sanayicileri Derneği kurucu üyelerinden ve Gökalp Denizcilik Şirketler Grubu sahiplerinden Ahmet Mustafa Gökalp'in eşi ve Ziya Gökalp’in yengesi Münevver Gökalp hayatını kaybetti.

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Gemi Sanayicileri Derneği kurucu üyelerinden ve Gökalp Denizcilik Şirketler Grubu  sahiplerinden Ahmet Mustafa Gökalp,in eşi ve GESAD’ın eski başkanlarından Ziya Gökalp’in de yengesi olan Münevver Gökalp vefat etti.

Münevver Gökalp’in cenazesi bugün (05  Nisan 2019 Cuma günü) Emirgan camisinde kılınacak  Cuma namazına  müteakip Emirgan mezarlığında, aile kabristanında toprağa verilecek.

Vira Haber olarak merhume Münevver Gökalp’a Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere , sevenlerine baş sağlığı dileriz.

Vira Haber

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