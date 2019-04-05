Nippon Paint’ten renkli organizasyon

Exposhipping 2019'a katılan Nippon Paint Marine, ziyaretçileri için bir de sushi partisi düzenledi.

Nippon Paint Marine Türkiye Genel Müdürü Baybora Yıldırım ile İş Geliştirme ve Ticaret Direktörü Cengiz Karabüber’in konukları ağırladığı sushi partisi yoğun ilgi gördü.

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Türkiye Denizcilik Federasyonu (TÜRDEF) Başkanı Erkan Dereli, TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın, Med Marine CFO’su Yıldız Bozkurt, Medlog Shipping Genel Müdürü Savaş Ercan ve Kadir Kopuz da partiye katılan isimler arasında yer aldı.

Vira Haber