Exposhipping'de ONURSAN’dan 36. yıl daveti

Exposhipping Expomaritt İstanbul 15. Uluslararası Denizcilik Fuarında yerini alan ONURSAN, müşterilerini ve yakın dostlarını özel bir davetle ağırladı.

Yangın söndürme sistemlerinden cansalına; filika servisinden yük testine kadar denizcilik sektörünün çok farklı alanlarında hizmet veren ONURSAN, Exposhipping Expomaritt İstanbul 15. Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı kapsamında ONURSAN’ın Exposhipping 2019’da yer alan standında gerçekleşen etkinlikle konukları, firmanın kurucusu Yılmaz Onur ağırladı.

ONURSAN’ın müşterileri ve yakın dostları davette hazır bulunurken, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da etkinliği ziyaret ederek uzun süre katılımcılarla sohbet etti.

1993 yılında kurulan Onursan, ülkemiz denizcilik sektörü içinde 36 yılık mazisi olan bir aile şirketi. İstanbul merkez olmak üzere tüm Türkiye limanlarda hizmet veriyor.

Vira Haber