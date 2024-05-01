İstanbul15 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Gökçeada-Kabatepe Hattında Bazı Seferler İptal Edildi
Gökçeada-Kabatepe Hattında Bazı Seferler İptal Edildi

Gökçeada-Kabatepe Hattında Bazı Seferler İptal Edildi

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

A+A-

Çanakkale’de olumsuz hava şartlarından dolasıyla Gökçeada hattındaki bazı seferler iptal edildi.
Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, “Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada'dan saat 19.00, Kabatepe'den ise saat 21.00 seferleri iptal edilmiştir” denildi.
Diğer yandan Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında seferlerin tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattı saatsiz olarak devam ettiği aktarıldı.

Vira Haber 

Bu haber toplam 50 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.