Gökçeada-Kabatepe Hattında Bazı Seferler İptal Edildi

Çanakkale’de olumsuz hava şartlarından dolasıyla Gökçeada hattındaki bazı seferler iptal edildi.

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, “Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada'dan saat 19.00, Kabatepe'den ise saat 21.00 seferleri iptal edilmiştir” denildi.

Diğer yandan Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında seferlerin tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattı saatsiz olarak devam ettiği aktarıldı.

Vira Haber