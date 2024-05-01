Global Yatırım Holding’in Net Karı 2023 Yılında %76 Artışla 2 Milyar TL’yi Aştı

Gaz ve madencilik iş kollarındaki geçici daralma ve enflasyon muhasebesi hesaplaması nedeniyle konsolide gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 11 azalışla 12.2 milyar TL’ye gerileyen GYH’nin konsolide FAVÖK’ü ise yüzde 0.1 artışla 4 milyar 690 milyon TL’ye ulaştı.

Zorlayıcı makroekonomik koşullara rağmen oldukça başarılı bir mali yıl geçirdiklerini kaydeden Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Kutman, “Zorlayıcı makroekonomik koşullara rağmen oldukça başarılı bir yılı geride bıraktık. 2023 yılında iş kollarımızın büyük bir kısmında enflasyon ve bütçe hedeflerinin üzerinde bir performans sergiledik. Maden iş kolunda Avrupa’daki resesyon ve Gaz tarafında kamu kesiminin talep düşüşü gibi etkenler bu şirketlerimizin performanslarını baskılayan başlıca nedenler oldu. Bununla birlikte, liman iş kolumuz tarihindeki en iyi yılını yaşadı ve 2024 yılında da güçlü bir büyümeyle yoluna devam ediyor. Global Yatırım Holding olarak da 2024 yılını daha güçlü bir şekilde kapatmayı bekliyoruz” dedi.

GYH Mali İşler Grup Başkanı Ferdağ Ildır ise, “Memnuniyetle söyleyebilirim ki, 2023 yılı piyasa koşullarına rağmen Grubumuz açısından oldukça başarılı bir yıl oldu. Sürekli büyüme ve yoğun yatırımlara rağmen, finansal rasyolarımızı makul seviyelerde tutmaya devam ettik. Değişen piyasa koşullarına göre şekil alarak, grupta gerçekleştirdiğimiz refinansman projeleri ile grup genelinde yaklaşık yıllık 10 milyon dolarlık bir faiz tasarrufu sağladık. Piyasa koşullarını yakından takip etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 17 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding (GYH), 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Grubun konsolide gelirleri 2023 yılında bir önceki yıla göre enflasyon muhasebesi hesaplamasının da etkisiyle yüzde 11 azalarak 12.2 milyar TL’de kaldı. Bu azalışta gaz ve madencilik iş kollarındaki daralma etkili oldu. Bu iki iş kolu hariç tutulduğunda ise grubun diğer iş kollarının konsolide gelirleri yüzde 29’luk artışla yaklaşık 6 milyar TL’den 7.7 milyar TL’ ye yükseliyor. Bu artışta başta limanlar olmak üzere finans ve gayrimenkul iş kollarının katkısı etkili oldu. Holding’in konsolide FAVÖK’ü yüzde 0.1 artışla 4 milyar 690 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, yine Maden ve Gaz iş kolları hariç tutulduğunda FAVÖK rakamlarının bir önceki yıla kıyasla %36 artışla 2,8 milyar TL’den 3.9 milyar TL’ ye çıktığı görülüyor. Net kar ise enflasyon muhasebesinin etkisiyle yüzde 76’lık artışla 2 milyar TL’yi aştı.

Grubun elde ettiği 2 milyar TL’lik net kar rakamının içerisinde 1 milyar 681 milyon TL’si amortisman gideri, 303 milyon TL’si kur farkı gideri ve 288 milyon TL’si enflasyon muhasebesi uygulaması kaynaklı parasal kazanç olmak üzere toplamda 1.7 milyar TL’lik nakit çıkışı gerektirmeyen gelir ve giderler yer aldı.

‘2024 yılını daha güçlü şekilde kapatmayı bekliyoruz’

Zorlayıcı makroekonomik koşullara rağmen oldukça başarılı bir mali yıl geçirdiklerini kaydeden Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Kutman, “Bu başarıya sağlam mali yapımız ve güçlü temelimiz, çeşitlendirilmiş portföyümüz, yönetim anlayışımız ve etkin iş stratejilerimiz sayesinde ulaşıyoruz. 2023 yılında, iş kollarımızın büyük bir kısmında enflasyon ve bütçe hedeflerinin oldukça üstünde bir performans sergilediğimizi belirtmekten memnuniyet duyuyorum. Bunun yanı sıra, gaz ve madencilik iş kollarımız faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki kontrolümüz dışındaki piyasa koşulları nedeniyle bir önceki yıla kıyasla performanslarında bir düşüş yaşandı. Örneğin, maden iş kolunda Avrupa’daki resesyon ve gaz tarafında kamu kesiminin talep düşüşü gibi etkenler bu şirketlerimizin performanslarını baskılayan başlıca nedenler oldu. Bununla birlikte, liman iş kolumuz tarihindeki en iyi yılını yaşadı ve 2024 yılında da güçlü bir büyümeyle yoluna devam ediyor. Global Yatırım Holding olarak da 2024 yılını daha güçlü bir şekilde kapatmayı bekliyoruz” dedi.

‘Grup genelinde yıllık yaklaşık 10 milyon dolarlık faiz tasarrufu’

GYH Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Başkanı Ferdağ Ildır ise, “Memnuniyetle söyleyebilirim ki, 2023 piyasa koşullarına rağmen Grubuuz açısından oldukça başarılı bir yıl oldu. Sürekli büyüme ve yoğun yatırımlara rağmen, finansal rasyolarımızı makul seviyelerde tutmaya devam ettik. Brüt Borç/ FAVÖK uzun zamandır ilk defa 5.0x psikolojik sınırının altına geriledi ve 4.9x olarak gerçekleşti.Değişen piyasa koşullarına göre şekil alarak, grupta gerçekleştirdiğimiz refinansman projeleri ile grup genelinde yaklaşık yıllık 10 milyon dolarlık bir faiz tasarrufu sağladık. Piyasa koşullarını yakından takip etmeye devam edeceğiz” dedi.

Limanlarda gelir 5 milyar TL’ye yaklaştı

Liman işletmeciliği iş kolunda (IFRIC -12 etkisi hariç) gelirler, 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 42 artışla 4 milyar 848 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken (TMS 29 öncesi %119 artış), FAVÖK ise aynı dönemde yüzde 55 artışla 3 milyar 124 milyon TL olarak gerçekleşti (TMS 29 öncesi %135 artış).

GPH`in konsolide limanlarına gelen gemilerin ortalama doluluk oranı ise, Aralık 2023`te yüzde 105 seviyesinde gerçekleşti. Ancak doluluk oranları Temmuz ve Ekim aylarında yüzde 116 ve yüzde 118 gibi sınırları zorlayan rakamları da gördü.

2023 yılında limanlara gelen gemi sayısı 2022 yılının yüzde 23 üzerinde gerçekleşirken, yolcu hareketleri de 2023’te 2022 seviyesinin yüzde 67 üzerinde gerçekleşti.

Naturelgaz 9 Mayıs’ta temettü planlıyor

Naturelgaz’ın satış hacmi yüzde 10 artışla 251 milyon Sm3’e ulaştı. Şehir Gazı iş kolu satış hacmi, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 68 artışla 117 milyon Sm3 oldu. Ulaşılan ilçe ve belde sayısı ise 2023 sonunda 128 oldu.

Naturelgaz’ın gelirleri, 2023 yılına kıyasla yüzde 42 oranında azalarak 4 milyar 19 milyon TL olarak gerçekleşti (TMS 29 öncesi %16 azalış). FAVÖK de aynı dönemde yüzde 57 oranında daralarak 712,2 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. (TMS 29 öncesi %34 azalış)

Naturelgaz’da gelirler ve karlılığı baskılayan en önemli etken 2022 yılında gerçekleşen kamuya yapılan satışların içerdiği kamu düzeltme endeksi ile ilgili pozitif etki oldu. Maliyet azaltıcı ve kapasite arttırıcı yatırımların amortisman giderlerindeki artış da karlılığı sınırlayan diğer bir faktör oldu. Naturelgaz’ın 31 Aralık 2022 itibarıyla 335 milyon TL olan net nakit fazlası 31 Aralık 2023 itibarıyla 212,1 mn TL olarak gerçekleşti. Şirket ayrıca 9 Mayıs 2024 tarihinde 2023 yılına ilişkin brüt toplam 320 milyon TL temettü ödemesi gerçekleştirmeyi planlıyor.

Elektrik üretiminde üretici enflasyonu etkili oldu

Ko/tri-jenerasyon ile biyokütle ve güneş kaynaklı yenilenebilir enerji üretimini içeren elektrik üretimi iş kolunun gelirleri, 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 artışla 1 milyar 170 milyon TL’ye ulaştı (TMS 29 öncesi %68 artış). Bu iş kolunda FAVÖK 2023’te yıllık bazda yüzde 16 azalışla 290,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşti (TMS 29 öncesi %17 artış). FAVÖK’ün 2023 yılında bir önceki yıla göre azalmasında, TL üretici enflasyonundaki yüksek artış sonucu yabancı para cinsinden gelir elde edilen iş kollarında yaşanan operasyonel kâr marjı daralması ve dağıtık iş kolundaki elektrik fiyatları ile doğalgaz fiyatı arasındaki marjın daralması etkili oldu.

Madende ihracat azalışı iç pazarla kompanse ediliyor

Maden iş kolu, Avrupa ve yurt içi pazarlarındaki talepte yaşanan daralmanın sonucu olarak, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 36’lık azalışla 318.531 ton satış hacmi gerçekleşti. İspanya, İtalya ve Mısır başta olmak üzere 233.203 ton feldspat ihraç ederken, yurt içi satış hacmi 85.329 ton olarak gerçekleşti. Maden iş kolu dış pazardaki daralmayı iç pazardaki satışları artırarak kompanse etmek için çalışmalar yürütüyor.

Maden iş kolunun gelirleri 2023`te 465,1 milyon TL seviyesinde gerçekleşti (TMS 29 öncesi %10 artış). FAVÖK’ün ise 2023 yılında 2022’ye kıyasla yüzde 43 azalışla 117,8 mn TL seviyesinde (TMS 29 öncesi %8 azalış) gerçekleşmesindeki ana etkenler ise hem satış hacmindeki daralma, hem de döviz kurlarında yaşanan artışa kıyasla, daha yüksek seviyede gerçekleşen enflasyon oranındaki artışın, operasyonel kar marjları üzerinde yaptığı olumsuz etkiden kaynaklandı.

Gayrimenkulde gelirler yüzde 20 arttı

Gayrimenkul iş kolu, 2023 gelirlerinde yüzde 20’lik artış (TMS 29 öncesi: %82 artış) ve FAVÖK’te ise yüzde 21 (TMS 29 öncesi: %78 artış) oranında artış kaydetti; gelirler 163,9 milyon TL, FAVÖK ise 80,4 milyonn TL seviyesinde gerçekleşti. Operasyonel performanstaki iyileşme yüksek FAVÖK üreten kiralama operasyonlarının artan katkısına bağlı olarak gerçekleşti

Menkul kıymet ve portföy yönetiminde işlem hacmi artışta

Menkul kıymet ve varlık yönetimi iş kolu gelirleri 2023’te işlem hacmindeki artış etkisiyle yüzde 9 artarak 1 milyar 442,8 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. (TMS 29 öncesi: %64 artış); FAVÖK ise yıllık bazda yüzde 5 azalışla 498,1 milyon TL olarak gerçekleşti. (TMS 29 öncesi: %57 artış)

Ekonomik politikadaki dalgalanmalar göz önüne alındığında çok iyi bir yıl geçiren İstanbul Portföy, portföy büyüklüğünü önemli ölçüde artırarak 2023 yıl sonunda 68.8 milyar TL’ye ulaştı.

Vira Haber