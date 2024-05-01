Logitrans, UTİKAD Kadın Odak Grubu'nu Mersin'de ağırladı

UTİKAD’ ın 2022 yılından beri aktif bir şekilde, kadınların iş hayatındaki fırsat eşitliğine dikkat çeken ve bu alanda projeler üretme konusunda öncü olan Kadın Lojistikçiler Odak Grubu’nun bu ayki saha ziyareti, KLOG Türkiye Başkanı Aslı Malay Tuncer koordinatörlüğünde Mersin’de gerçekleşti.

Logitrans Lojistik’in Satış ve İş Geliştirme’ den sorumlu İcra Kurulu Üyesi ve aynı zamanda UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Murat GÜMÜŞLÜOL, Dias Port’ta ki saha ziyareti öncesi ekibin toplantısına katıldı. KLOG’ un lojistik ve iş hayatı için ne kadar büyük önem arz ettiğini Grup Başkanı Aslı Malay Tuncer ve üyeler ile paylaşan Gümüşlüol, gelecek dönemdeki KLOG projelerini de desteklediklerini bildirdi.

Ziyaret esnasında gerçekleşen toplantının ardından, Dias Port’ta saha gezisi organize edildi. Organize edilen gezide, Mersin’in en büyük alana ve operasyonel güce sahip dry portun açık depolama alanı, 4 adet soğuk odası ve gümrüklü alanı, firma yetkililerince detaylı şekilde anlatıldı.

Vira Haber