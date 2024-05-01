Tamer Kıran'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı

Tamer Kıran'ın mesajı şu şekilde:

"Dünyada İşçi Bayramı olarak bilinen, ülkemizde Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan 1 Mayıs, barış, huzur ve güven içinde bir çalışma hayatının sembolü olmuş önemli bir gündür.

Ülkemizin refahı ve ekonomimizin güçlenmesi aynı zamanda güçlü bir üretimden geçiyor. İşçi ve işveren de üretimin ayrılmaz iki unsurudur. Çalışmayı ibadet sayan, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir kültürün mensupları olarak el ele vererek, hep beraber daha çok çalışarak müreffeh bir hayata ulaşabiliriz.

Denizcilik de zaman mefhumu olmayan emek yoğun bir sektördür. Dünyanın yükünü taşıyan gemilerle gece gündüz demeden denizlerde yol alan, bu yükleri limanlarda boşaltıp, yükleyen, gemileri inşa eden ve onaran, denizciliğin farklı alanlarında bilfiil emek harcayan emekçilere şükranlarımı sunuyorum.

Tüm işçilerin birlik, beraberlik ve barış günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü en içten dileklerimle kutluyorum."



Vira Haber