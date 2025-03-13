Gökçeada ve Bozcaada'ya Feribot Seferlerine Fırtına Engeli
Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan feribot seferlerinde iptaller olduğunu duyurdu.
Buna göre; Geyikli-Bozcaada ilçesinde yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise, Kabatepe’den saat 09.00 ve 15.00, Gökçeada'dan ise saat 13.00 ve 17.00 seferleri yapılamayacak.
Vira Haber
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Etiketler : Çanakkale, Bozcaada, Feribot Seferi, Fırtına
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