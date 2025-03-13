Gökçeada ve Bozcaada'ya Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan feribot seferlerinde iptaller olduğunu duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada ilçesinde yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise, Kabatepe’den saat 09.00 ve 15.00, Gökçeada'dan ise saat 13.00 ve 17.00 seferleri yapılamayacak.

Vira Haber