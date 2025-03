Çanakkale Deniz Zaferi 110. Yılında "Yüz Onun" Temasıyla Anılacak

"Yüz Onun'' temasıyla hayata geçecek olan "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" 110. Yıl anma programı ile Çanakkale'yi Geçilmez kılan, bu toprakları edebi vatan yapan, şanlı zaferi bu millete armağan eden kahramanların yiğit yüzleri ve Türk milletine rehber olan manevi değerler yüceltiliyor.

110 yıl önce, Çanakkale'de yazılan bu büyük destan, yalnızca bir zafer değil, Türk milletinin birlik, cesaret, azim ve kararlılığının ebedi simgesi olarak bugüne de ışık tutuyor. Her bir kahraman yüz, Türk milletinin gücünü, iradesini ve vatan sevgisini sonsuza dek yaşatacak bir miras bıraktı. Türk milleti bu emanetin varisleri olarak bu mirası 110. yılında da onurla yaşatıyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" kapsamında yapılan törenleri tüm ülkede ortak bir çizgide buluşturmak ve coşku ile kutlamak adına 2018 yılından itibaren yapılan her tören bir tema kapsamında gerçekleştiriliyor.

2018 yılında "Birileri Var", 2019 yılında "Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale", 2020 yılında "Hilal'in Gölgesinde Saklı Abideler", 2021 yılında "İstiklalden İstikbale Çanakkale", 2022 yılında "Bir Yanımız Hep Çanakkale", 2023 yılında "Ruhumuzda Var" ve 2024 yılında "Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale" olarak belirlenen tema, 2025 yılında ise ‘'Yüz Onun'' olarak belirlendi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. Yılında gerçekleşecek olan törenler için belirlenen "Yüz Onun" teması, zaferin 110. yılına atıfta bulunuyor. Bu tema, 110 yıl önceki zaferin tarihi anlamını vurgularken, o zaferi kazanmak için cesaretini, emeğini ve azmini ortaya koyan yüzlerin, kahraman askerlerin ve fedakâr milletin duruşunu öne çıkarıyor. "Yüz Onun", bu zaferi kazandıran o cesur yüzlerin, yıllar geçse de hala ruhumuzda ve bilincimizde yaşadığına, Türk milletinin o eşsiz direncinin ve kararlılığının bugüne kadar ulaşarak var olmaya devam ettiğine işaret ediyor.

"Yüz Onun" sadece 110 yıl önceki kahramanlıkları değil, o zaferi kazananların ruhunu ve kararlılığını da temsil ediyor. Bu zaferin her bir yüzü, Türk milletinin birlik ve direncinin zamansız bir ifadesi olarak bugün hala bizimle yaşıyor.

Mehmetçik'in hatırasının, manevi mirasının, milli birlik ve beraberliğin harcı olan Çanakkale Zaferi'ni kazandıran yüksek ruhun kuşaktan kuşağa yaşatılması adına düzenlenecek törenlere ait bilgi, belge, tasarım ve görsel birliğin sağlanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri arasında koordinasyonun gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan materyallere Tarihi Alan Başkanlığı tarafından açılan "www.18martetkinlikleri.com" sitesinden erişim sağlanıyor. "Yüz Onun Zaferi" adı altında hazırlanan 1 dakikalık kamu spotu, ilgili mecralarda hafta etkinlikleri kapsamında gösterilecek.

Vira Haber