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Gökçeada'da Rahatsızlanan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Tahliye Edildi

Gökçeada'da Rahatsızlanan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Tahliye Edildi

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

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Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale’ye getirilen vatandaşlar hastane de tedavi altına alındı.

Vira Haber 

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