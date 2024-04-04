Gökçeada'da Rahatsızlanan Vatandaş Sahil Güvenlik Tarafından Tahliye Edildi
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
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Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale’ye getirilen vatandaşlar hastane de tedavi altına alındı.
Vira Haber
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Etiketler : Gökçeada, Sahil Güvenlik, Çanakkale
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