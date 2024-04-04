İMEAK Deniz Ticaret Odası Nisan Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Meclis Başkanı Başaran Bayrak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündemdeki maddeler görüşüldü.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran yaptığı konuşmada, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayının huzurlu ve bereketli günlerini birer birer geride bırakırken, mübarek günlerin kalplerimize huzur, işlerimize bereket getirmesini, duaların ve tutulan oruçların kabul olmasını diledi. Tamer Kıran, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, Yüce Rabbimizin bin aydan daha hayırlı olduğunu müjdelediği Kadir Gecesini de tebrik ederek, mübarek gecenin de milletimize, İslam âlemine sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini temenni etti.

Türkiye genelinde 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yine dünya demokrasilerine örnek gösterilebilecek büyük bir olgunlukla tamamlandığını belirten Tamer Kıran, seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diledi, seçilen belediye başkanlarını tebrik etti.

Artık önümüzde seçimsiz geçirilecek 4 yıl gibi uzun ve önemli bir zaman dilimi bulunduğuna dikkat çeken Tamer Kıran, birlik, beraberlikle hareket edip, hedeflere odaklanmanın önemini vurguladı.

Halihazırda en önemli ekonomik sorununun enflasyon olduğuna, bu soruna çare bulmak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında ekonomi yönetiminin kararlı bir program yürüttüğüne dikkat çeken Tamer Kıran, şunları söyledi:

“Merkez Bankasının parasal sıkılaşma adımlarının son dönemde daha da güçlenmesi ile enflasyon ile mücadelede yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda Merkez Bankası geçtiğimiz ay ekonomimizin gidişatı açısından en önemli politika adımlarından birisini attı, döviz kurlarındaki hareketlenmeye de bağlı olarak politika faizini 500 baz arttırarak %50 seviyesine getirdi. Buna ilaveten, gecelik fonlama maliyetinde koridor makasını açarak pratikte faizlerin %53 seviyesine kadar ulaşması için de imkan yarattı. Bu gelişmenin kredi ve mevduat faizleri üzerinde etkisini de görmeye başladık. Merkez Bankası tarafından yayınlanan verilere göre, ticari kredi faizleri %62,7, konut kredi faizi %43,1 tüketici kredisi faizi %76,9 ihtiyaç kredisi faizi %82,1 seviyesine yükselmiş bulunuyor. Mevduat tarafında ise 1-3 ay arası vadeli mevduat faizinin bileşik olarak %59,3 seviyesine geldiğini izliyoruz. Uzun bir aradan sonra para politikasına bağlı olarak parasal aktarım mekanizmasının güçlenmesi TL’ye yönelimi önemli oranda destekleyecek bir boyuta ulaştı. Mart ayının son haftasında döviz piyasasında bir dengelenme sinyali de almaya başladık.”

Seçimlerin geride kalmasıyla enflasyon ile mücadelenin güçlenmesinin, sürdürülebilir büyüme sürecine girilmesi açısından da büyük önem taşıdığını belirten Tamer Kıran, “İç talepteki gerilemeye bağlı olarak bir süreliğine yavaşlamasını beklediğimiz ekonomimizin bu süreçten en kısa sürede çıkmasında en önemli görevin denizciliğimizin de önemli katkı sağladığı ihracat ve turizme düşeceğini değerlendiriyoruz. Ekonomimizin rekabet gücünü arttırıcı adımların ve reformların bu süreçte hızla devreye girmesinin öneminin daha da artmış bulunduğunu belirtmek istiyorum.” diye konuştu.

Seyir İzin Belgesi

Mart ayında denizcilik sektörünü ilgilendiren önemli gelişmelerin olduğunu belirten Tamer Kıran, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 30 Mart’ta yayınladığı bir duyuru ile Türk Bayraklı Ticari Yatlar için güzergâh, mürettebat, yatçı veya yolcu değişikliklerinde kullanılmak üzere her bir Seyir İzin Belgesine bağlı 3 adet değişiklik sayfasının düzenlenmesine imkan sağlandığını hatırlattı.

Tamer Kıran, “Böylece 29 Mart tarihinden itibaren Türk Bayraklı Ticari Yatlar, Seyir İzin Belgesinin Y1 giriş sayfasına ilaveten D1, D2, D3 olmak üzere 3 Değişiklik Sayfasını da kullanarak, 1 Seyir İzin Belgesi harcı ile Kabotaj’da 4 tur düzenleme imkanı sağlanmış oldu.” dedi.

Geçen yıl Aralık ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna gelişinden itibaren Oda olarak yakından takip edilen ve gerekli girişimlerde bulunulan konuya çözüm bulunmasından memnuniyet duyduklarını belirten Tamer Kıran, düzenlemeyi hayata geçiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü ile destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti, yeni uygulamanın yeni başlayacak sezon öncesi deniz turizmi ile iştigal eden üyelerimiz için hayırlı olmasını diledi.

Yeni Gemi İnşasını Teşvik Eden Yönetmelikteki Değişiklik

“Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” de 23 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Tamer Kıran, şöyle devam etti:

“Yeni yönetmelik ile hurdaya ayrılacak 20 yaş ve üzeri ticari gemi, deniz ve içsu araçları için 5.000 GT olarak belirlenen üst sınır 50.000 GT'a, önceki Yönetmelikte her yıl en fazla beş adet gemi için, toplam 25.000 GT'yi geçmemek üzere en fazla on adet gemi için düzenlenebilen Teşvik Uygunluk Belgesi için de üst sınır 25.000 GT'den 50.000 GT'ye çıkarıldı. Ayrıca hurdaya ayrılacak geminin, geçerli Denize Elverişlilik, Su Aracı Uygunluk veya İçsuya Elverişlilik Belgelerinden birine sahip olması koşulu ile teşvik ödemeleri ile ilgili hususlarda, klas kuruluşunun yanı sıra yeminli mali müşavir raporunun da mümkün olabileceğine dair hükümler getirildi.”

Tamer Kıran, yeni gemi inşası ile Türk gemi filosunun ortalama yaşını azaltarak gençleştirecek, Türk tersanelerine hem inovasyon hem de yatırım anlamında katkı sağlayacak yeni yönetmelik değişikliğinin sektöre hayırlı olmasını temenni etti.

IMO MPEC 81. Toplantısı

Sonuçları itibarıyla sektörümüzü yakından ilgilendiren Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Çevre Alt Komitesi (MEPC) 81. Toplantısının, 18-22 Mart tarihleri arasında Londra’da yapıldığını, toplantıdan önceki hafta da 11-15 Mart tarihleri arasında sera gazları çalışma grubu ISWG-GHG 16 gerçekleştirildiğini hatırlatan Tamer Kıran, toplantılarda alınan kararlar hakkında bilgi verdi.

Tamer Kıran, “Deniz Ticaret Odası olarak söz konusu önerilerin ve sera gazları emisyonlarına uygun yakıt standardının (GFS) Türk sahipli deniz ticaret filosuna etkilerini değerlendirmek üzere bir çalışma yapılmasının büyük önem arz ettiğini değerlendiriyoruz. Bu konuda daha önce de ‘Deniz Ticaretinde İklim Değişikliği Tedbirlerinin Türk Sahipli Gemi Filosuna Etki Değerlendirme Analizi’ raporunu hazırlayan Odamız Danışmanı Prof. Dr. Mustafa İnsel’e görev de tevdi ettik. Bu çalışmadan çıkacak sonuçları da dikkate alarak Eylül ayındaki IMO toplantılarında ülke olarak yer almanın ve görüşmelerde taraf olmanın ehemmiyetini de vurgulamak isterim.” diye konuştu.

Expomaritt Exposhipping Fuarı’nın 18.’cisi 18-21 Şubat 2025 Tarihlerinde Yapılacak

İstanbul Fuar Merkezinde, 11-14 Ekim 2023 tarihlerinde, Expomaritt Exposhipping fuarının başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Tamer Kıran, 18. Fuarın 18-21 Şubat 2025 tarihlerinde yine aynı yerde, Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) tarafından düzenlenecek Bosphorus Boat Show Kara Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenleneceğini duyurdu.

Tamer Kıran, “Informa Fuarcılık tarafından düzenlenen Expomaritt Exposhipping Fuarı’nın, Odamız adına yapılıyor olması hasebiyle sektörümüzün tüm temsilcilerinin ve Odamız üyelerinin bu önemli organizasyonda yerlerini almalarını hassaten rica ediyorum.” diye konuştu.

10 Nisan’da kutlanacak Ramazan Bayramının, başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Tamer Kıran, 23 Nisan’da, millet egemenliğinin ve demokrasimizin en önemli sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104. yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı birlikte kutlanacağını hatırlatarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları vatan yapan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle andı, yarınlarımız olan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Toplantıda, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, ”Türkiye ve dünya ekonomisi; göstergeler ve gelişmeler” konulu sunum yaptı.

Expomaritt Exposhipping Fuarlar Müdürü Semih Etyemez de 18-21 Şubat 2025 tarihlerinde Oda adına İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek Expomaritt Exposhipping İstanbul Fuarı ile ilgili Meclis Üyelerine bilgi verdi.

Vira Haber