Gökçeada’yı kurtaran karar

Gökçeada Kaleköy mevkiinde ‘’ kumtaşı ocağı ‘’açılmasıyla ilgili ÇED başvurusu yapıldığını 28 Mart 2018 tarihinde Hürriyet duyurmuştu. Hürriyet’ten Ömer Erbi’in haberine göre doğal sit alanı olan arazi de yapılmak istenen taş ocağı için çevreciler tepki göstermiş Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin de yargıya gideceklerini duyurmuştu.

Üstelik Cittaslow yani sessiz sakin ada unvanına sahip Gökçeada’nın unvanının elinden alınması tehlikesi baş göstermişti. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada projenin geri çekildiği belirtildi. Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’da twitter adresinden ‘’Sakin adamız sakin kalmaya devam edecek... Sorun yok...’’ şeklinde projenin iptaline yönelik paylaşım da bulundu.

İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi: ‘’25.11.2014 tarih ve 29186 (Değişik:RG-26/5/2017-30077) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği kapsamında İl Müdürlüğümüze e-ÇED elektronik ortamında sunulan; Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Kaleköy Köyü civarında, H15-C1 ve H15-C2 paftalarında, AR:201701400 Ruhsat numaralı II-B Grubu Sahada Davut KARAKUŞ tarafından 7,46 ha alanda yapılması planlanan “Kumtaşı Ocağı” Projesi ile ilgili olarak; 19.03.2018 tarihinde İl Müdürlüğümüzce formata uygunluk kontrolü yapılarak başvurusu uygun bulunmuş ve projeye ilişkin ÇED süreci başlatılmıştır. Akabinde 20.03.2018 tarihinde dış kurum görüşlerine başvurulmuş olup, proje süreci devam ederken;29.03.2018 tarihinde projeyi hazırlayan Yetkilendirilmiş Kuruluş (Temçed Danışmanlık Müh. Atık Yönetimi ve San. Tic. Ltd. Şti.) tarafından e-ÇED sistemi üzerinden; faaliyet sahibinin ekonomik sebeplerden dolayı planladığı yatırımdan vazgeçtiği belirtilerek projenin iptali başvurusunda bulunulmuştur. Konu ile ilgili olarak İl Müdürlüğümüzce değerlendirme yapılmış olup; 29.03.2018 tarih ve E.2802 sayılı yazı ile Davut KARAKUŞ tarafından gerçekleştirilmesi planlanan “AR:201701400 Ruhsat numaralı II-B Grubu Sahada “Kumtaşı Ocağı” Projesi ne ilişkin Valiliğimizce (Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) yürütülen projenin çevrimiçi e-ÇED sürecinin iptal edilmesi uygun bulunmuştur.’’

Vira Haber