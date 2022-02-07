Gökdeniz Hava Savunma Sistemi İSTANBUL Fırkateynine Entegre Edilecek

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 2021 yılı değerlendirmesi ve 2022 projelerini aktarmak üzere Ankara’da televizyon ve gazete temsilcileri ile bir araya geldi. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın 2022 yılı hedefleri arasında Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sisteminin ilk kez İSTANBUL Fırkateynine entegre edileceği bilgisine yer verildi.

MİLGEM konseptinin devamı olarak faaliyetleri sürdürülen “İ” Sınıfı Fırkateyn projesinde, ilk geminin tasarım ve inşasının İstanbul Tersanesi Komutanlığında yapılmasına yönelik Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı 30 Haziran 2015 tarihinde alınmıştı. İlk inşa faaliyetleri 3 Temmuz 2017’de İstanbul Tersanesi Komutanlığında törenle başlayan “İ” Sınıfı ilk fırkateyn projesinde birinci gemi TCG İSTANBUL (F 515) 23 Ocak’ta denize indirildi ve Mayıs 2022’de liman kabul testleri, 2023 Ocak’ta seyir kabul testleri tamamlandıktan sonra 6 Eylül 2023’te ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek.

4 adet inşa edilecek İ Sınıfı Fırkateynlerin isimlendirmesi ve borda numaraları aşağıdaki gibi olacaktır:

TCG İstanbul (F 515),

TCG İzmir (F 516),

TCG İzmit (F 517),

TCG İçel (F 518)

İSTANBUL fırkateyninde, Korkut hava savunma sisteminin deniz konuşlu varyantı olan Gökdeniz yakın hava savunma sistemi ile millî dikey atım sistemlerinin kullanılacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Korvet sınıfı gemilerde millî imkanlar yüzde 70’ken bunu yüzde 75’e çıkarmamız çok önemli. Erken tanıma, üs savunma özelliklerine sahip gemimizi, Cumhuriyetimiz’in 100’üncü yılında, 2023 yılında Deniz Kuvvetleri’ne kazandıracağız. Yerli ve millî olarak geliştirilen 3 boyutlu arama, aydınlatma radarını da bu gemimizde kullanmaya başlayacağız. Millî dikey atım sistemini de bu gemide kullanacağız.” demişti.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen sözleşme kapsamında geliştirilen KORKUT Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi’nin, deniz platformlarına uyarlanması sonucu milli olarak geliştirilen GÖKDENİZ Deniz Platformları için Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS) ASELSAN tarafından IDEF 2019’da tanıtıldı.

Gemi platformlarının başta güdümlü mermiler (G/M) olmak üzere Havadan Karaya Füzeler, Seyir Füzeleri, İnsansız Hava Araçları, Uçaklar ve Helikopterlere karşı hava savunmasının en etkili şekilde karşılanmasını sağlayacak olan GÖKDENİZ, 35 mm Parçacıklı Mühimmat ile birlikte güncel hava tehditlerine karşı gemi öz savunması için etkili bir çözüm sağlıyor.



GÖKDENİZ; üzerinde bulunan 3 boyutlu arama radarı, atış kontrol radarı ve E/O algılayıcılar ile gece ve kötü hava koşullarında da hedef tespit, teşhis, takip ve imhasını tam otonom olarak gerçekleştirebilecek. Sistem; operatör kontrolünde işletilebildiği gibi, gereken durumlarda görevini operatör müdahalesine ihtiyaç duymadan tam otomatik olarak da yerine getirebiliyor.

Pakistan Deniz Kuvvetleri için Türkiye’de üretilecek korvetin “Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1’inci Gemi Sac Kesme Töreni”nde basına yansıyan görüntüde üretilecek korvette yakın hava savunma sistemi olarak ASELSAN tarafından üretilen GÖKDENİZ YHSS’nin Pakistan tarafından tercih edildiği görülmektedir.

Hatırlanacağı üzere Mayıs 2021’de Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan’a ihraç edilen MİLGEM korvetlerinin inşa çalışmalarını yerinde incelemek üzere İstanbul Tersane Komutanlığını ziyaret etmişti. Söz konusu tarihte MSB tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, birinci MİLGEM gemisinin 102’nci bloğu da gemi üzerine konulmuştu.

İlk iki korvet 2023’te envantere girecek

Eylül 2018’de imzalanan anlaşma kapsamında Pakistan, dört adet gemi tedarik edecek. Gemilerden ikisi İstanbul Tersane Komutanlığı’nda, ikisi de Pakistan, Karaçi’de inşa edilecek. İlk etapta İstanbul ve Karaçi’de inşa edilecek birer korvet 2023’te Pakistan Deniz Kuvvetleri envanterine katılacak. Diğer 2 gemi ise 2024’te envantere girecek. Üretim süreci ilk gemide 54 ay, ikinci gemide 60 ay, üçüncü gemide 66 ay, son gemide ise 72 ay sürecek.

Söz konusu projede yer alan MİLGEM sınıfı korvetlerin numaralandırmasına değinmek gerekirse; projedeki sırasıyla 1. ve 2. gemiler Türkiye’de inşa edilecek olan, 3. ve 4. gemiler ise Pakistan’da inşa edilecek olan gemilerdir. Ancak gemilerin inşa sırası farklıdır. İnşa sırasına göre Türkiye’de inşa edilecek gemiler sırasıyla 1. ve 3. gemi olarak numaralandırılmakta. Pakistan’da inşa edilecek olan iki gemi ise inşa sırasına göre 2. ve 4. gemilerdir.

