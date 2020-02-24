Göl dondu, tekneler buzun içinde kaldı

Soğuk hava nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü'nün yüzeyi dondu. Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı da olumsuz etkiledi. Kırsal kesimdeki vatandaşlar ise kar nedeniyle güçlük çekiyor. 40 santimetreye ulaşan buzu kazma ve küreklerle kırarak açtıkları deliklerden ağlarını suya bırakan balıkçılar da, daha sonra ağa takılan balıkları toplayıp ilçe merkezinde satıyor.

10 yıldan bu yana balıkçılıkla uğraşan Caner Kardoğan, balık tutmak için 3 kilometre yürüdüklerini belirtti. Kardoğan, "Burada balıkçılık yapmak çok zor. Gölün yüzeyi uzun süredir buzla kaplanmış durumda. Burada delikler açarak ağlarımızı bırakıyoruz. Ağa takılan balıkları satarak ailemizi geçindiriyoruz." dedi.

Donan gölün kıyısında buzun içinde kalan tekneler ise farklı görüntüler oluşturdu.

Vira Haber