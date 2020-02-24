Fırtına balık fiyatlarını artırdı

Erdek’te balıkçı tezgâhlarında yerli hamsi geçen hafta 10 liradan satılırken, dün kilosu 25 liraya yükseldi. Hava muhalefetinin haricinde denizlerde her geçen yıl giderek azalan balık çeşitlerinin de fiyatların artmasına neden olduğuna dikkat çeken seyyar balıkçı Turan Çolak, “Denize açılan balıkçı tekneleri limana boş ağlarla döndüğü için hamsi 30 lira da olur” dedi. Balık halinde yerli hamsinin kasasının 450 lira, kolyozun 280 lira, uskumrunun 550 liradan satıldığını ifade eden Çolak, “Bugünlerde tezgâhlarda istavrit 20, gümüş 15, çupra 40, uskumru 40 ve karides de 30 liradan satılıyor” diye konuştu.

Vira Haber