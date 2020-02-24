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Sahilde kadın cesedi bulundu

Sahilde kadın cesedi bulundu

Büyükçekmece'ye bağlı Güzelce sahilinde bir kadın cesedi bulundu.

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Sahilde yürürken hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatırken, sağlık ekipleri de yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.Ölü bulunan kişinin üzerinden kimlik çıkmazken polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor. Olayda cinayet şüphesi üzerinde duruluyor.

Vira Haber

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