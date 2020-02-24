Çanakkale Köprüsü’nün tarihi belli oldu

‘Çanakkale Boğazı’nın gerdanlığı’ olarak temeli 3 yıl önce atılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Lapseki ve Gelibolu yakasındaki şantiyelerinde çalışmalara hızla devam ediliyor. 2023 metrelik orta açıklığıyla ’dünyanın en büyüğü’ olarak inşa edilen köprünün deniz içindeki ayakları da yükseliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında incelemelerde bulunmak üzere uçakla Çanakkale’ye geldi. Vali Orhan Tavlı ve protokol üyelerince karşılanan Bakan Turhan, köprünün Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisindeki şantiyesine gitti. Bakan Turhan’a buradaki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü Lapseki Hizmet Binası’nda brifing verildi.

‘2022 martta köprüyü hizmete almayı planlıyoruz’

1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı çalışmalarının son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, "Çanakkale bizim için çok önemli bir şehir. Bu bölgede, 100 yıl önce milletimiz istiklal için büyük bir mücadele vermişti ve özgürlüğünü burada kazanmıştı. Dünyanın tüm güçlü devletlerine karşı burada millet olarak büyük bir mücadele vermiştik ve yeni kurduğumuz ülkenin temellerini aslında burada atmıştık. Bugün de burada milletimizin tarihine altın harflerle yazılacak, yeni bir sayfayı eklemek için dünyanın en büyük açıklıklı asma köprüsünü inşa ediyoruz. Bu köprü mühendislik eserleri açısından dünyada birinci sırada yerini alacak hizmete açıldığında. İnşallah 2022 Mart ayında bu köprüyü hizmete almayı, trafiğe açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

’Kalan kesimleri 2 yıl içinde tamamlayacağız’

Projenin ’yap-işlet-devret’ yöntemiyle inşa edildiğini belirten Bakan Turhan, "Projenin maliyeti 2,5 milyar avro. Bugüne kadar 1 milyar 250 milyon avroluk iş yaptık. Yani işin gerçekleşmesi yüzdesi yüzde 50 ve inşallah bu kalan kesimleri önümüzdeki 2 yıl içinde tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. Bu proje kapsamında, 2 kule arasındaki mesafemiz cumhuriyetimizin 100’üncü yılına ithafen açıklığı 2023 metre. Yaklaşık viyadükleriyle birlikte yani kabloların ankrajlanacağı noktalar arasındaki mesafe ise 4 bin 100 metre. Projedeki tabliye genişliği 45 metre. Ayaklarımızın yüksekliği 318 metre. Tabliyemizde kullanılan çeliğin ağırlığı 49 bin ton. Bu köprünün inşaatında kullanılacak olan kabloların ağırlığı ise 33 bin 268 ton. Kabloların uzunluğu ise 162 bin kilometre. Köprünün inşaatında 114 bin ton inşaat çeliği kullanacağız. Yine ankraj betonları da dahil yaklaşık viyadükleri içinde kullanacağımız beton miktarı 230 bin ton" dedi.

Vira Haber