Dynamic Manta tatbikatı yarın başlıyor

İtalya Deniz Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde yapılacak tatbikata, NATO üyeleri; Türkiye, Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya, İngiltere ve ABD’den toplamda 8 fırkateyn, 5 denizaltı, 5 deniz karakol uçağı katılacak.

İtalya'nın güneyindeki Sicilya adası açıklarında icra edilecek tatbikat kapsamında, 9 ülkenin müttefik gemi ve denizaltıları, ortak eğitimde bir araya gelecek.

Dynamic Manta 2020 tatbikatı tüm katılımcı ülkelerin birlik unsurlarına, birlikte çalışabilirlik ve yeterliliklerini artırmak için karmaşık ve zorlu savaş eğitimleri vermeyi amaçlıyor.

T Dynamic Manta 2020'nin sancak gemisi olan İtalyan donanmasına ait ITS Carabiniere fırkateyninde ağırlayan NATO Daimi Deniz Görev Grubu - 2 Komutanı Tuğamiral Paolo Fantoni, bu tatbikatın, NATO deniz unsurlarının güçlenmesi, acil ve beklenmedik durumlar karşısında kapasitesini ölçmesi bakımından test niteliğinde olduğunu söyledi.

Türkiye tatbikatı yarın başlıyor

Türkiye, NATO tatbikatlarına da en fazla destek sağlayan deniz kuvvetleri arasında yer alırken, Dynamic Manta-2020'de de varlığını hissettiriyor.

Türkiye, tatbikata, Barbaros sınıfı firkateynlerden TCG Salihreis, Preveze sınıfı denizaltılardan TCG 18 Mart, bir Deniz Karakol Uçağı (P-235) ve tatbikatın bir bölümünde yer alacak TCG Gaziantep firkateyni ile katılım sağlıyor.

Yarın başlayacak tatbikat, 6 Mart'a kadar sürecek.

Vira Haber