Gölcük Tersanesi'nde Koronavirüs

Gölcük Tersanesi’nde çay ocağı çalışanına yapılan koronavirüs testinden sonra sonuç pozitif çıktı. Bunun yanı sıra annesiyle ve kardeşiyle oturduğu evi de karantina altına alındı.

Çay ocağı çalışanın arkadaşları ve temasta bulunduğu kişilerde karantina kapsamında evlerine gönderildi.

Olay sonrasında Harb İş- Sendikası ikinci başkanı Remzi Köstence ve idari sekreter Korkut Gökbayrak 24 Mart Pazartesi günü Gölcük Tersane Komutanlığı’na bir resmi yazı yazarak tersanede çalışanların tedirgin olduğu ve bu nedenle de İş Sağlığı Güvenlik Kurulunun olağanüstü toplanmasını talep etti.

Olay ile ilgili tersaneden henüz bir açıklama gelmedi.

Vira Haber