Balık Tutkunlarına Kötü Haber
İstanbul’da Üsküdar Belediyesi balık tutmayı yasakladı.
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Koronavirüs tedbirleri gereğince Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı.
Ayrıca, İstanbul'un en büyük dezenfeksiyon istasyonu Üsküdar Belediyesi tarafından Harem'de kuruldu.
Kurulan istasyonda, toplu taşıma araçları ve kamu araçları da dezenfekte ediliyor. İstasyona yoğun ilgi olmasından dolayı bazen araç yoğunluğu oluşuyor.
Yoğunluğu azaltmak için dezenfekte çalışmaları iki ünitede yapılıyor. İstasyona gelerek dezenfekte çalışmalarından faydalanmak isteyen özel araçlar da geri çevrilmiyor. Ücretsiz yapılan araç dezenfekte işlemi 3 gün devam edecek.
Vira Haber
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Etiketler : Koronavirüs, Coronavirüs, Balık, Balıkçılık, Deniz, Üsküdar Belediyesi
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