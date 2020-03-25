Denizicilik Sektörünü İlgilendiren Ek Tedbirler Alındı

İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından paylaşılan ek tedbirlerde:

“- İçişleri Bakanlığı'nın ek Genelgesi kapsamında, toplu yolcu taşımacılığı yapan Yolcu Motoru cinsindeki gemilerle ilgili Bakanlıkça belirlenecek süreye kadar, Deniz Elverişlilik Belgelerinde belirtilen yolcu taşıma kapasitelerinin %50'si oranında yolcu taşımacılığı yapılması,

-İçişleri Bakanlığı'nın 89780865/153 sayılı ve Coronavirüs Tedbirleri konulu Talimatı çerçevesinde , vatandaşlarımızın çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıran, Gezinti/Tenezzüh, Turistik Amaçlı Olta Balıkçılığı, Ticari Yat ve İlkel Yapılı Ahşap Gemi cinslerinde faaliyet gösteren gemilerin ticari faaliyetlerinin askıya alınması,

-Özel teknelerin statüsünde faaliyet gösteren teknelerin işlemlerinin Mülki Amirlerle koordineli yürütülmesi, tedbirlerinin de 20 Nisan 2020 Perşembe mesai bitimine kadar uygulama kapsamına alınması” hususları belirtilmektedir.

Vira Haber