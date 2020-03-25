Denizicilik Sektörünü İlgilendiren Ek Tedbirler Alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün talimatları kapsamında uygulanmakta olan tedbirlere yenileri eklendi.
İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından paylaşılan ek tedbirlerde:
“- İçişleri Bakanlığı'nın ek Genelgesi kapsamında, toplu yolcu taşımacılığı yapan Yolcu Motoru cinsindeki gemilerle ilgili Bakanlıkça belirlenecek süreye kadar, Deniz Elverişlilik Belgelerinde belirtilen yolcu taşıma kapasitelerinin %50'si oranında yolcu taşımacılığı yapılması,
-İçişleri Bakanlığı'nın 89780865/153 sayılı ve Coronavirüs Tedbirleri konulu Talimatı çerçevesinde , vatandaşlarımızın çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıran, Gezinti/Tenezzüh, Turistik Amaçlı Olta Balıkçılığı, Ticari Yat ve İlkel Yapılı Ahşap Gemi cinslerinde faaliyet gösteren gemilerin ticari faaliyetlerinin askıya alınması,
-Özel teknelerin statüsünde faaliyet gösteren teknelerin işlemlerinin Mülki Amirlerle koordineli yürütülmesi, tedbirlerinin de 20 Nisan 2020 Perşembe mesai bitimine kadar uygulama kapsamına alınması” hususları belirtilmektedir.
Vira Haber
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