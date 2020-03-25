İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Prensi Charles Koronavirüs Testi Açıklandı
Prensi Charles Koronavirüs Testi Açıklandı

Prensi Charles Koronavirüs Testi Açıklandı

Dünya Koronavirüsle mücadelesini sürdürürken zengin -  fakir, orta sınıf, işçi sınıfı, oligark ayırımı yapmayan Koronavirüs bu kez İngiltere Prensi Charles’i buldu.

A+A-

İngiliz basını son dakika koduyla geçtiği haberde Prens Charles’in Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Prens Charles’in şu anda İskoçya’daki evinde karantina altında olduğu açıklandı.

EŞİNİN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Prens Charles’in eşi Camilla’nın testi ise negatif çıktı.

Öte yandan Koronavirüs testi önce bir çok etkinliğe katılan Prens Charles’dan sonra Monaco Prensi Albert’in de risk altında olduğu açıklandı.

Vira Haber

Bu haber toplam 183 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.