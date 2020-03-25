Prensi Charles Koronavirüs Testi Açıklandı

İngiliz basını son dakika koduyla geçtiği haberde Prens Charles’in Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Prens Charles’in şu anda İskoçya’daki evinde karantina altında olduğu açıklandı.

EŞİNİN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Prens Charles’in eşi Camilla’nın testi ise negatif çıktı.

Öte yandan Koronavirüs testi önce bir çok etkinliğe katılan Prens Charles’dan sonra Monaco Prensi Albert’in de risk altında olduğu açıklandı.

Vira Haber