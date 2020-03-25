Prensi Charles Koronavirüs Testi Açıklandı
Dünya Koronavirüsle mücadelesini sürdürürken zengin - fakir, orta sınıf, işçi sınıfı, oligark ayırımı yapmayan Koronavirüs bu kez İngiltere Prensi Charles’i buldu.
A+A-
İngiliz basını son dakika koduyla geçtiği haberde Prens Charles’in Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Prens Charles’in şu anda İskoçya’daki evinde karantina altında olduğu açıklandı.
EŞİNİN TESTİ NEGATİF ÇIKTI
Prens Charles’in eşi Camilla’nın testi ise negatif çıktı.
Öte yandan Koronavirüs testi önce bir çok etkinliğe katılan Prens Charles’dan sonra Monaco Prensi Albert’in de risk altında olduğu açıklandı.
Vira Haber
Bu haber toplam 183 defa okunmuştur
Etiketler : İngiltere, Koronavirüs, Coronavirüs, Prens
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.