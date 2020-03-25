'Koronavirüse Karşı Suyun Üstünde Yatmak'

Eski bir deniz subayı olan Haluk Ünaldı Koronavirüs günleriyle ilgili yazdığı yazıda suyun üstünde durmak metaforu üzerinden tavsiyeler verdi.

Bütün dünya olarak daha önce deneyimlemediğimiz çok özel günlerden geçiyoruz. Yaşadığımız bu salgın hastalığın küresel bir kriz olduğunu biliyor, ‘neler olacak?’ diye dikkatle takip ediyor ve kendinize ‘ne yapabilirim?’ diye soruyorsunuz. Size ‘suyun üzerine yatmayı’ öneriyorum. Bu ne anlama geliyor?

Ben eski bir deniz subayıyım. 70’li yıllarda Deniz Harp Okulunda eğitim alırken hocalarımız bize yüzme öğretmeden önce suyun üzerinde kıpırdamadan durmayı öğretmişlerdi. Gerekçe olarak da, ‘eğer bir nedenden dolayı gemiden denize düşerseniz, bir sahile ulaşmak için yüzmeye çalışmayın, enerjinizi çok çabuk kaybedersiniz. Daha uygun davranış; önce ağırlıklarınızdan kurtulmak sonra da enerjinizi uzun süre koruyabileceğiniz, kısaca daha uzun süre hayatta kalacağınız hareket; hiç kıpırdamadan suyun üzerine yatmak, çevreyi dinlemek ve sizi bulmalarını beklemektir’ demişlerdi.

Ben de size bu kriz süresince ‘suyun üzerine yatın’ diyorum. Ancak bu ‘hiçbir şey yapmayın’ anlamına gelmiyor.

O halde en doğru hareket öncelikle otorite tarafından duyurulan bütün tedbirlere dikkatle uymak, kendinize risk yaratacak hiçbir davranışta bulunmamak, çevreyi dikkatle takip etmek ve gereksiz harcamalarınızı durdurmaktır. İletişim olarak, dedikodulara kulaklarınızı tıkayın, akraba ve yakın çevrenizi sürekli arayın, kulaktan dolma dedikoduların virüsten daha tehlikeli olduğunu kabul edin ve bütün enerjinizi minimumda, kontrollü olarak harcayın. Daha da önemlisi krizden çıkıldığında size rekabet avantajı kazandıracak sizde henüz olmayan bir yetkinlik geliştirin. Yeni bir yetkinlik veya beceri kazanmanız için bundan daha iyi bir fırsat olamaz.

Bu yetkinlik, özel bir konuda söz sahibi olacak kadar kitap okumak, bir el becerisi geliştirmek, lisan öğrenmek, uzman olduğunuz konuda çevrenize uzaktan ve ücretsiz olarak destek vermek, bir web sitesi hazırlamak veya bir kitap yazmayı denemek olabilir. Bu listeyi siz daha da arttırabilirsiniz.

Emin olun, evden hiç çıkmadığımız bu günlerde benim zaman yönetimi için kullandığım ‘Eisenhower Matrisi’ tablom eskisinden daha dolu. İşte size kendinizi geliştirme fırsatı için bir ipucu! Zaman yönetimi konusunda kendinizi geliştirmeye bu matristen başlayabilirsiniz.

Unutmayın! Bu krizde lüzumsuz çırpınışlarda bulunursanız, enerjinizi daha çabuk tüketirsiniz!

Haluk ÜNALDI