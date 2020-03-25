Bir Gemi Personelinde Virüs Tespit Edildi

Ticaret Bakanlı tarafından yapılan yazılı açıklamada söz konusu U15 RO-RO gemisinin 17 Mart tarihinde İtalya Trieste limanından hareket ederek, 20 Mart'ta saat 17.00'de Çeşme Limanı'na yanaştığı hatırlatılarak, "Geminin limana yanaşmasından önce tüm saha ve gemi kapakları steril edilmek üzere ilaçlanmıştır.

Gemi ile herhangi bir yolcu ve sürücü gelmediği gibi, mürettebatın da karaya çıkmasına müsaade edilmemiştir. Çeşme Gümrük Müdürlüğünde, gemi limana yanaşmadan önce 17 Mart 2020 tarihinde ateşi tespit edilen 4 personel, Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Çeşme Sahil Sağlık Denetleme Merkezince hastaneye sevk edilmiş, yapılan test sonucunda 19 Mart 2020 tarihinde bir personelimizde virüs tespit edilmiştir.

Diğer 3 personelin ilk testleri negatif çıkmış, hastanede gözetim sürecinde de yapılan ikinci testin de negatif çıkması üzerine, evde izolasyon sağlanacak şekilde taburcu edilmiştir. Test yapılan personelimizle yakın temas olasılığı olan 45 kişiye öncelikle karantina uygulanması kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Vira Haber