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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışındaki Türk vatandaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Açıklamada ön plana çıkan konulardan biri ise Bakan Çavuşoğlu’nun üzülerek belirttiği 32 Türk vatandaşının koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği bilgisi oldu.

8 ülkeye sefer düzenlendiğini, 2 bin 712 öğrenci getirildiğini ve öğrencilerin yurtlara yerleştirilip karantina altına alındıklarını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, yurt dışındaki vatandaşların mesajlarını tek tek incelediklerini vurgulayarak “Sosyal medya hesabıma 3 bin 200 mesaj geldi. Tek tek yanıt verdik. Yurt dışındaki misyonlarımız gerekeni yapmak istiyor. E-Konsolosluk işlemlerini yapmalarını öneriyoruz” dedi.

Vira Haber

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