Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Açıkladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışındaki Türk vatandaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Açıklamada ön plana çıkan konulardan biri ise Bakan Çavuşoğlu’nun üzülerek belirttiği 32 Türk vatandaşının koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği bilgisi oldu.
8 ülkeye sefer düzenlendiğini, 2 bin 712 öğrenci getirildiğini ve öğrencilerin yurtlara yerleştirilip karantina altına alındıklarını ifade etti.
Bakan Çavuşoğlu, yurt dışındaki vatandaşların mesajlarını tek tek incelediklerini vurgulayarak “Sosyal medya hesabıma 3 bin 200 mesaj geldi. Tek tek yanıt verdik. Yurt dışındaki misyonlarımız gerekeni yapmak istiyor. E-Konsolosluk işlemlerini yapmalarını öneriyoruz” dedi.
Vira Haber
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Etiketler : Koronavirüs, Coronavirüs, Dışişleri, Türkiye, Yurt Dışı
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