Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Açıkladı

Açıklamada ön plana çıkan konulardan biri ise Bakan Çavuşoğlu’nun üzülerek belirttiği 32 Türk vatandaşının koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği bilgisi oldu.

8 ülkeye sefer düzenlendiğini, 2 bin 712 öğrenci getirildiğini ve öğrencilerin yurtlara yerleştirilip karantina altına alındıklarını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, yurt dışındaki vatandaşların mesajlarını tek tek incelediklerini vurgulayarak “Sosyal medya hesabıma 3 bin 200 mesaj geldi. Tek tek yanıt verdik. Yurt dışındaki misyonlarımız gerekeni yapmak istiyor. E-Konsolosluk işlemlerini yapmalarını öneriyoruz” dedi.

Vira Haber