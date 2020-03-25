17 Gün Sonra Virüs Tespit Edildi

İzler, koronavirüs belirtileri gösteren veya asemptomatik olan yolcular odalarını boşaltıldıktan 17 gün sonra bulundu.

Gemide 700’den fazla hasta vardı ve Japonya’nın Yokohama sahilinde karantina altına alınmıştı.

Daha önce yayınlanan bir çalışmada, virüsün plastik ve paslanmaz çelik yüzeylerde üç güne kadar yaşayabildiği fakat zamanla zarar verme seviyesinin önemli ölçüde düştüğü bulunmuştu.

TEMİZLİK VİRÜSÜ ÖLDÜRMEDE ETKİLİ

CDC son araştırmasını yaparken gemideki henüz temizlenmemiş odalara baktı. Araştırmacılar temizliğin virüsü öldürmede etkili bir yol olduğunu doğruladı.

Ayrıca CDC gemide enfeksiyon yayılmasının gemi karantinaya girmeden önce gerçekleştiğini belirtti. Araştırmaya göre geminin kardeş gemisi Grand Princess’te mürettebatın virüsü kaptığı ve yolculara onlardan bulaştığına inanılıyor.

Vira Haber